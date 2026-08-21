Zeytinburnu\'nda 83 kg Skunk Operasyonu

ZEYTİNBURNU'nda bir araca yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 83 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; 20.08.2026 tarihinde Zeytinburnu'nda bir araca yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda 83 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan bugün adli makamlara sevk edileceği bildirildi.