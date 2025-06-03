Zeytindağı Çocukları Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Zeytindağı Çocukları Sergisi Açıldı

Zeytindağı Çocukları Sergisi Açıldı
03.06.2025 17:01
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Doğubayazıt'ta, savaş mağduru çocukların fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nda, Filistin ve Suriye başta olmak üzere savaş mağduru çocukları konu alan "Zeytindağı Çocukları" fotoğraf sergisi törenle açıldı.

Fotoğraf sanatçısı ve araştırma yazarı Hilal Bayar, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" için tasarladığı proje kapsamında, Suriye ve İsrail saldırıları altındaki Filistin'deki çocukları fotoğrafladı.

Bayar, çektiği fotoğraflardan oluşan "Zeytindağı Çocukları" isimli sergisini tarihi İshak Paşa Sarayı avlusunda ziyaretçilerin ilgisine sundu.

Filistinli Amira Shbair'in ülkesindeki acıları kara kalemle çizdiği 5 resim ile 55 fotoğrafın bulunduğu sergi, 10 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, fotoğraf sanatçısı Bayar ve öğrenciler, kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi.

Neslihan Gül Koç, burada yaptığı konuşmada, serginin yaşamdan koparılan çocukların anısını yaşatmak için atılmış bir adım olmanın ötesinde insanlığın yüreğinde açılan derin bir yaranın da tanıklığını yaptığını söyledi.

Sanatın bazen yas tutmanın bazen de unutmamanın en zarif yolu olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

"Bu sergide yer alan her bir kare, savaşın ortasında kalan, göçe zorlanan, kimi zaman ailesini kimi zaman çocukluğunu kaybeden ama yine de gözlerindeki ışıltıyla umudu yaşatmaya devam eden çocukların hikayesini anlatıyor. Bu çocuklar, sınırların, haritaların ve siyasetin çok ötesinde, yalnızca birer insan olarak anlaşılmayı bekleyen küçük kalpler. Çocuk olmak, dünyanın neresinde olursa olsun aynı masumiyeti, aynı kırılganlığı, aynı korunma ihtiyacını taşır."

Filistin başta olmak üzere hiçbir çocuğun savaş ve göç nedir hissetmeden, korkmadan, kaybetmeden büyümeleri dileğinde bulunan Koç, "O, bizlere unutmamamız gereken bir gerçeği hatırlattı. Sanat bazen bir çığlıktır, sessiz ama sarsıcı. İşte bu sergi de tam anlamıyla böyle bir çığlık, sessiz bir sarsılış. İshak Paşa Sarayı'nın asırlık duvarları, bugünden itibaren bu çocukların hikayelerine tanıklık edecek." diye konuştu.

"Resimler, Filistinli çocuklarımıza acılarına tanıklık ediyor"

Hilal Bayar ise sergide Filistinli Amira'nın kara kalem çizimlerinin olmasının çok anlamlı olduğunu anlattı.

İsrail'in Gazze'de binlerce çocuğu öldürdüğünü ifade eden Bayar, şunları kaydetti:

"Gücümüzün yetmediği yerlerde ikrar gerekir. Sükut ikrardan gelir. Bir insan olarak fiziki olarak elimden bir şey gelmediği için bir sanatçı olarak fotoğraflarımla bu acıya şahitlik ettim. Ülkemizde çocukların çizdiği resimlerde çiçekler, kelebekler, güneş ve güzellikler var. Filistinli kardeşlerimizin resimlerine baktığımızda maalesef ne hissediyorlarsa onu yansıttıklarını görüyoruz. Resimler, Filistinli çocuklarımıza acılarına tanıklık ediyor."

Ülkenin farklı şehirlerinde sergi açtıklarını ve bundan sonra Katar'da fotoğrafları sergileyeceklerini aktaran Bayar, "Fotoğraf benim için bir araç. Orada bulunmamın sebebi fotoğraf çekmek değildi. Bir sanatçı olarak bir nebze de olsun bu vahşeti dünyaya gösterebilmekti. Yaptığım her sergide Filistin'de soykırımda öldürülen insanların sayısının daha da arttığını görüyorum." ifadesini kullandı.

Sergide fotoğrafı bulunan öğrencilerden Rukiye Işık ise Filistin'deki çocuklar için dua ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zeytindağı Çocukları Sergisi Açıldı - Son Dakika

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