Zeytinliklere Maden Teklifi Tepkisi - Son Dakika
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Zeytinliklere Maden Teklifi Tepkisi

19.06.2025 10:57
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Ziraat Mühendisleri Odası, zeytinlikleri maden şirketlerine açacak teklife karşı çıktı.

Muhabir: Halil Yatar Kameraman: Cemal Berk Aytekin

(ANKARA) - Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, tarım, zeytinlik, mera, orman ve sit alanlarının madenciliğe açılmasını öngören kanun teklifine ilişkin "Hukuka karşı hile yoluyla 10 kere getirilip geri çekilen bir teklifin ülke gündeminde meşgul etmesi gerçekten üzücü. Tüm bakanlıklara anayasada ve yasalarda; doğayı, çevreyi, tarımı, ormanları koruma görevine hatırlayarak anımsayarak bu konuda bu teklifin geri çekilmesi yönünde. Kamu yönetiminden de biz olumlu destek bekliyoruz" dedi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, orman, zeytinlik, mera ve sit alanlarını maden ve enerji alanlarına açacak "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne tepki gösterdi. 10 kez geri çekilen teklifin 11'inci kez yeniden getirildiğini belirten Suiçmez, şunları söyledi:

"Bu yasa tasarısı 10 kez geri çekilmişti"

"Ziraat Mühendisleri Odası olarak bizi ilgilendiren boyutu özellikle zeytinliklerin yeniden maden şirketlerine, kömür şirketlerine açılması. Meraların da yenilenebilir enerji kaynakları boyutunda her türlü enerji faaliyetine açılacak olması. Zeytinlikler ile ilgili ülkemizdeki düzenleme 1939'da çıkarıldı. Zeytinliklerin madenlere açılmasına yönelik 10 kere Meclis'e yasa teklifi geldi ve bu teklifler; gerek Meclis içi muhalefet gerek bizim gibi demokratik kitle örgütleri, çevre örgütleri, yöre halkını muhalefetiyle geri çekildi. 2022'de bir yönetmelik çıkarıldı odamızın da açtığı dava sonucu Danıştay tarafından iptal edildi.

"Tarım ve Orman Bakanlığı tarım arazilerini korumalı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üstün yetkili bakanlık oluyor. Tarım arazileri çevre boyutundaki tüm izinleri ya acele kamulaştırma yetkisi verilerek ya Maden ve Petrol Genel Müdürlüğü'ne olağanüstü yetkiler verilerek orman alanlarının çok kısa sürede ÇED onay olmadan imara açılması. Bu aşamada da biz Tarım Orman Köy İşleri Komisyonu tali komisyon olsa da bu yasa teklifi hakkında görüşlerini toplanarak tartışması, ilgili herkesimi dinlemesi sonra da ana komisyondan da konu eğer geri çekilmeyecekse Meclis'e intikal etmesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti; anayasal hukuk devletidir. Madde 56 çevreyi korumayı, madde 44-45 tarım alanlarını bunun içinde meralar, zeytinlikler, büyük ovalar dahil olmak üzere; madde 45 de üreticiyi korumayı devlete görev olarak verir. Hiçbir bakanlık diğer bakanlığın üstünde değildir, olamaz. Bizim Tarım ve Orman Bakanı'ndan isteklerimiz var. Eğer bu ülkede zeytinciliği korumakla ilgili kanun Tarım ve Orman Bakanlığı'na bir görev verdiyse ve bu görevde şirketlerin karı değil zeytinlikleri korumakla bu görevini yerine getirmeye davet ediyoruz. Eğer bu ülkede hayvancılıkta dışarıya bağlamamız artıyorsa meralar tarımsal üretim için değil de madencilik şirketleri enerji şirketleri için rahatlıkla hoyratça kullanılabilecek bir alan görülüyorsa Mera Kanunu hükümlerini Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gündeme getirmesi gerekiyor. Bu aşamada da 14 Mayıs 2025'te Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 4'üncü Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesi açıklandı, o kararlardan ikisini okumak istiyorum. 3'üncü karar; 'Meraların korunması ile ilgili işgallerin engellenmesinde sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sorumlu olmasına imkan sağlayacak mevzuat ve altyapı düzenlemeleri yapılmalı. Mera sahasına yönelik değişikliği gibi önce gelişmelere göre yeni projede hazırlanmalı'. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı, Sayın Tarım Orman Bakanlığı'nın Şura kararlarını duyurduğu bir ortamda meraları korumak eğer hedef olarak konulmuş ise bu yasa tasarısına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı çok açık ve net bir şekilde 'Meralar yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisine koşulsuz bir şekilde açılamaz demesi gerekir.

"Teklif geri çekilmeli"

Bizim önerimiz bu yasa teklifinin geri çekilmesi. Görüşülecekse; Sanayi Komisyonu'nun yanında eş zamanlı olarak ilgili kesimi dinleyerek Çevre Komisyonu ve Tarım Orman İşleri Komisyonu'nda da görüşülmesi. Hukuka karşı hile yoluyla 10 kere getirilip geri çekilen bir teklifin ülke gündeminde meşgul etmesi gerçekten üzücü. Tüm bakanlıklara anayasada ve yasalarda; doğayı, çevreyi, tarımı, ormanları koruma görevine hatırlayarak anımsayarak bu konuda bu teklifin geri çekilmesi yönünde. Kamu yönetiminden de biz olumlu destek bekliyoruz.

"Zeytinlik bir ekolojidir"

Zeytinlik olduğu yerde zeytinliktir. Zeytinlik bir ekolojidir. Zeytinleri alıp başka yere taşınma, zeytinlikleri kesme, kestiği zeytinlik kadar eş değer zeytinlik alanı kurma ve belki de onlardan daha önemlisi rehabilitasyon. Bugün Sayıştay raporlarına bakalım şu anda aşırı yetkiyle donatılacak olan Genel Müdürlüğün faaliyet raporlarında rehabilitasyonların yapılmadığı, alınan ücretlerinde yeterli olmadığı bir gerçek. Bu anlamda kutsal bir meyve denilen, ülkemizin de önemli bir gelir kaynağı olan, ihracat kaynağı olan; kuraklık ve diğeri etkiler nedeniyle sorunlar yaşayan zeytinciliğin geliştirilmesi beklenirken zeytinlerin kesilmesi, taşınması onlar yerine eş değer miktarda başka yerlere zeytinlik kurulması ya da arazi kamulaştırılanlara başka yerden zeytin kiralanması kabul edilemez. Bunlar hem bilimsel olmayan hem de tarımsal üretim düşünmeyen öneriler. Bu öneriler bile bu yasa teklifini geri çekilmesi için önemli bir gerekçe."

Kaynak: ANKA

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