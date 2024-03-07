Zigana Dağı'nda Kar ve Sis Etkisi - Son Dakika
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Zigana Dağı'nda Kar ve Sis Etkisi

Zigana Dağı\'nda Kar ve Sis Etkisi

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Zigana Dağı Geçidi'nde kar ve sis etkisini gösterdi. Zigana Dağı beyaza büründü ve sıcaklık sıfırın altına düştü. Zigana Kayak Merkezi'nde hafta sonunda hareketlilik bekleniyor. AFAD Trabzon Müdürlüğü ekipleri de eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

07.03.2024 14:13  Güncelleme: 14:15
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Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı Geçidi'nde kar ve sis etkisini gösterdi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında, Trabzon-Gümüşhane karayolu güzergahındaki Zigana Dağı, dün geceden itibaren devam eden kar yağışının ardından beyaza büründü.

Sıcaklığın sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Zigana Dağı, sisle kaplanan doruklarıyla fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu Zigana Kayak Merkezi'nde de yağışın ardından hafta sonunda hareketlilik bekleniyor.

Zigana Gümüşkayak Tesisleri İşletmesi Müdürü Yasin Eroğlu, AA muhabirine, gece etkisini gösteren yağışın kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Yağışın birkaç gün daha devam etmesini ve hafta sonunda güzel aktiviteler olmasını beklediklerini ifade eden Eroğlu, "Yağan karın, ramazanın sonuna kadar yerde kalacağını düşünüyorum. Kızak ve kayak alanlarımız açık. Sezon güzeldi daha da güzel geçmesini bekliyoruz." dedi.

Bu arada, AFAD Trabzon Müdürlüğü ekipleri de yağışın ardından kayak merkezine gelerek eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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