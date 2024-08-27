Ziraat Bankası, Tarım Destek Kredisini Ödeyemeyen Çiftçilerin Arazilerini İhaleyle Satıyor - Son Dakika
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Ziraat Bankası, Tarım Destek Kredisini Ödeyemeyen Çiftçilerin Arazilerini İhaleyle Satıyor

Ziraat Bankası, aldıkları tarım destek kredisini ödeyemeyen çiftçilerin arazilerini ihaleyle satışa çıkarıyor. Çiftçilerin bankalara olan kredi borcu artış gösterirken, Ziraat Bankası'nın sitesinde yayınlanan ilanlarda binlerce arazi satışa çıkarıldı.

27.08.2024 15:40
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DİLAN KUTLU

(ANKARA)- Ziraat Bankası, aldıkları tarım destek kredisini ödeyemeyen çiftçilerin arazilerini ihaleyle satıyor. Ziraat Bankası'nın sitesinde yayınlanan ilanlara göre, satışa çıkarılan binlerce arazinin fiyatları 1 milyon ile 10 milyon lira arasında değişiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, çiftçilerin bankalara olan kredi borcu 2023 Haziran'dan bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50 oranında artarak 471 milyar TL'den 710 milyar TL'ye yükseldi.

Ziraat odalarına göre, çiftçilerin borcunu kapatmak için kullandığı yeni kredilerin de takibe düşmesi ihtimali yüksek. Türkiye'nin dört bir yanında Ziraat Bankası'na olan kredileri ödeyemeyen üreticilerin arazileri, Ziraat Bankası tarafından satışa çıkarıldı.

Ziraat Bankası'nın sitesindeki bilgilere göre, Kırklareli Erikler köyünde 9 milyon 175 bin TL'ye bir çiftlik, Çorum Mecitözü'nde 4 dönümlük tarım arazisi ise 18 milyon 302 bin TL'ye  ihaleye çıkarıldı.

Samsun Salıpazarı'nda 17 dönümde ekili fındık bahçesi 2,5 milyon TL'ye, Diyarbakır Darköprü'de 42 dönümlük tarla 10 milyon TL'ye, Tekirdağ Süleymanpaşa'da arsa, ahır ve bir köy evi 13 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

Şanlıurfa Viranşehir'de 17 milyon 250 bin TL'ye 310 dönümlük tarla, Aydın'ın Söke ilçesinde  63 dönümde ekili zeytinlik 4 milyona TL'ye satılacaklar arasında yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ziraat Bankası, Tarım Destek Kredisini Ödeyemeyen Çiftçilerin Arazilerini İhaleyle Satıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ziraat Bankası, Tarım Destek Kredisini Ödeyemeyen Çiftçilerin Arazilerini İhaleyle Satıyor - Son Dakika
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