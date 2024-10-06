Ziya Gökalp Sempozyumu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ziya Gökalp Sempozyumu Tamamlandı

Ziya Gökalp Sempozyumu Tamamlandı

AKÜ'de düzenlenen Ziya Gökalp ve Sosyolojisi Sempozyumu, Ayazini köyü gezisiyle sona erdi.

06.10.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Ölümünün 100. Yılında Ziya Gökalp ve Sosyolojisi Sempozyumu" İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü gezisi ile sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığının destekleriyle İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen sempozyuma katılan bilim insanları ve akademisyenler 3 bin yıllık tarihi geçmişi olan Frig Vadisi'ni gezdi.

AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Koçak, çok verimli iki gün geçirdiklerini söyledi.

Koçak, " Türkiye'nin birçok bölgesinden bilim insanı sosyolog sempozyuma katılarak bildirilerini sundu. Dün yapılan kapanış oturumunun ardından bugün katılımcıların Afyonkarahisar'ın tarihi yerlerini de görmelerini istedik." dedi.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AA muhabirine, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonlarına doğru ırkçılık rüzgarlarının sert estiği dönemde Türk milliyetçiliğin ırkçı formunun ortaya çıktığını kaydetti.

İsmet İnönü döneminde bu anlayışa yönelik bir baskılayıcı yönetim tarzının da kendini gösterdiğini belirten Karakaş, şöyle konuştu:

"Fakat 1950'lerden sonra Demokrat Parti iktidarlarıyla birlikte Türk Milliyetçiliğinin çoğulcu yapısında yeni unsurlar görmeye başlıyoruz. Ziya Gökalp ekim ayı 1924 yılında vefat etti. Tam da ölümünün 100. yılındayız. Bu organizasyon Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Araştırma Merkezi işbirliği ile AKÜ ev sahipliğinde gerçekleşen bir sempozyum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ziya Gökalp, Sempozyum, Ayazini, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ziya Gökalp Sempozyumu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:25 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı
14:04 Üniversite sistemi değişiyor mu YÖK’ten açıklama var Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var
13:18 İstanbul Esenyurt’ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti
12:43 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik’in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal’e takıntılıydı 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 15:53:44. #1.11#
SON DAKİKA: Ziya Gökalp Sempozyumu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement