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Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın Ailesi Acı İçinde: 'Kime Baba Diyecek Benim Kızım' - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın Ailesi Acı İçinde: 'Kime Baba Diyecek Benim Kızım'

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın ailesi, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü tarafından taziyelerini kabul etti. Şehit eşi Seda Yazıcı'nın acı dolu sözleri ise yürekleri dağladı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı\'nın Ailesi Acı İçinde: \'Kime Baba Diyecek Benim Kızım\'
23.12.2023 - 12:05,
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'KİME BABA DİYECEK BENİM KIZIM'

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan ailesine, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü taziyelerini iletti. Şehidin yarın Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Telme köyünde düzenlenecek cenaze töreni için ailesi Ereğli'den araçlarla yola çıkarken, şehit eşi Seda Yazıcı'nın evin içinden, "Benim kızım babasız kaldı. Kime baba diyecek benim kızım. Ne diyeceğim, 'Baban toprak oldu mu?' diyeceğim ben ona. Nasıl diyeceğim ben ona, 'Baban toprak oldu' nasıl diyeceğim, nasıl açıklayacağım anne" sözleri duyuldu.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın Ailesi Acı İçinde: 'Kime Baba Diyecek Benim Kızım' - Son Dakika
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