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Zonguldak açıklarında batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor - Son Dakika
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Zonguldak açıklarında batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 27 gündür devam ediyor. Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında görevlilerce karadan tarama faaliyeti yürütülüyor.

Zonguldak açıklarında batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor
15.12.2023 - 13:29,  Güncelleme: 14:02
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Zonguldak'ta 27 gün önce fırtınada batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

19 Kasım günü Kdz. Ereğli ilçesinde tam fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpan Kafkametler adlı kuru yük gemisi, 12 mürettebatı ile battı. Mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları ise 27 gündür aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Kıyı Emniyet, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Kdz. Ereğli Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Gemi Kurtarma Enkaz Kaldırma Şirketi yetkililerinin katılımıyla "Kafkametler" adlı gemideki kayıp denizcilerin devam eden arama kurtarma çalışmalarına yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Zonguldak açıklarında batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor - Son Dakika
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