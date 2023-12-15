Zonguldak açıklarında batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor

Zonguldak'ta 27 gün önce fırtınada batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

19 Kasım günü Kdz. Ereğli ilçesinde tam fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpan Kafkametler adlı kuru yük gemisi, 12 mürettebatı ile battı. Mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları ise 27 gündür aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Kıyı Emniyet, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Kdz. Ereğli Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Gemi Kurtarma Enkaz Kaldırma Şirketi yetkililerinin katılımıyla "Kafkametler" adlı gemideki kayıp denizcilerin devam eden arama kurtarma çalışmalarına yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. - ZONGULDAK