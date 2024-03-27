Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Uzunkum Caddesi sahili kenarında yürüyüş yapan bir kişi, suda ceset görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Bota alınarak Karadeniz Bölge Komutanlığı limanına götürülen, kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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TÜRKPATENT'in Şubat ayı iler marka başvuru dağılımı verilerine göre, Erzurum'dan Şubat ayında 29, bu yılın ilk iki ayında ise 52 marka başvurusu yapıldığı bildirildi. Erzurum, marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 44. sırayı aldı. Ayrıca, Erzurum'un KUDAKA Bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki marka başvuruları içinde önemli bir paya sahip olduğu belirtildi.
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