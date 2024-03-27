Zonguldak\'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu

MHP İzmir Teşkilatı İftar Yemeğinde Buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Teşkilatı, İzmir'deki bir otelde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Cumhur İttifakı'nın İzmir'e olan sevdasını vurgulayarak, 31 Mart seçimlerinin sadece yerel seçimden ibaret olmadığını belirtti. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi zaferini hatırlatarak, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin yeniden inşası için çaba sarf edeceğini ifade etti. MHP İzmir İl Başkanı Veysi Şahin ise seçim gününe kadar çalışmalarına devam edeceklerini ve 31 Mart'ın küresel kuşatmayı buruşturup, çöpe atma günü olduğunu söyledi.