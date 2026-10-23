Zonguldak Kilimli'de maden ocağındaki grizu patlamasında 2 kişi öldü, 5 yaralandı

Zonguldak Kilimli'de maden ocağındaki grizu patlamasında 2 kişi öldü, 5 yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeni ocağında grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı; bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeni ocağında grizu patlaması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ocaktan çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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