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Zonguldak'ta batan gemide kayıp 7 kişinin arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta batan gemide kayıp 7 kişinin arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisi Kafkametler'in mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için yapılan çalışmalar 69 gündür sürüyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer kurumlar, elverişsiz hava şartları nedeniyle denizden arama tarama çalışmalarını liman içerisinde sürdürüyor. Enkaz kaldırma işlemleri ise olumsuz hava koşulları sebebiyle ara verilmiş durumda.

Zonguldak\'ta batan gemide kayıp 7 kişinin arama çalışmaları devam ediyor
26.01.2024 - 15:21,
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????? Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar 69 gündür devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında karadan tarama faaliyeti yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, denizden arama tarama çalışmalarını elverişsiz hava şartları nedeniyle liman içerisinde sürdürüyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde yürütülen batık geminin enkazını kaldırma işlemlerine de olumsuz hava koşulları sebebiyle ara verildi. Enkaz kaldırma işlemlerini yürüten gemi, Bozhane Limanı'na demirledi.

Bu arada aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri sürüyor. Sahil güzergahının bir bölümü çalışmalar nedeniyle emniyet şeridine alınarak yaya geçişine kapalı tutuluyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.?????????????????????????

Kaynak: AA
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