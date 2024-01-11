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Zonguldak'ta Batan Geminin Kayıp Mürettebatı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta Batan Geminin Kayıp Mürettebatı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisi 'Kafkametler' adlı geminin kayıp mürettebatının bulunması için başlatılan çalışmalar 54. gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler, karadan ve denizden arama çalışmalarını sürdürüyor. Batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirketin, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verdiği ancak koşulların düzelmesiyle birlikte devam etmesi bekleniyor. Aynı tarihte fırtınanın etkisiyle karaya oturan başka bir geminin söküm işlemleri de devam ediyor.

Zonguldak\'ta Batan Geminin Kayıp Mürettebatı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
11.01.2024 - 15:35,  Güncelleme: 15:37
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????? Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 54. gününde devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları karadan ve denizden yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekipler, bölgede karadan tarama yapıyor, denizden de arama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu arada Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirketin, olumsuz hava şartları nedeniyle ara verdiği çalışmalarını koşulların düzelmesinin ardından devam ettirmesi bekleniyor. Şirkete ait gemi, Bozhane Limanı'nda demirli bulunuyor.

Aynı tarihte fırtınanın etkisiyle ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de devam ediyor. Çıkan malzemeler kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırılıyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.???????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Batan Geminin Kayıp Mürettebatı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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