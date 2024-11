Zonguldak\'ta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 8 Gözaltı

Güncel

ZONGULDAK'ta önce trafikte, ardından da mahallede devam eden kavgada 2 kişi bıçaklandı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şüpheli Mert C. (25), polis tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili Mert C. (25) ile 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, önceki gün Baştarla Mahallesi Rat Son Durak mevkisinde meydana geldi. Yağcılar Caddesi'nde iki otomobil kaza yaptıktan sonra sürücüleri Selahattin B. (37) ile Mert C., trafikte kavga etti. Yüzüne darbe alan Mert C., otomobiliyle Selahattin B.'yi yaşadığı mahalleye kadar takip etti. Burada taraflar arasında tekrar kavga çıktı. Kavga sırasında Mert C., önce Selahattin B.'yi ardından da arkadaşı Fatih B.'yi (31) bıçakladı. Olayı fark edip müdahale eden mahalleli ise bıçaklı saldırganı linç etmeye kalkıştı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Mert C.'yi mahallelinin elinden kurtararak olay yerinin güvenliğini sağladı. Yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Selahattin B.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, Fatih B. ve Mert C. taburcu edildi. Taburcu edilen 2 kişi ile kavgaya karışan 6 mahalleli Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bıçaklayan Mert C. ile linç girişiminde bulunan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.