Zonguldak\'ta çöken binada 74 yaşındaki Türkan Özhan öldü, 30 kişi tahliye edildi

ZONGULDAK'ta, Türkan Özhan'ın (74) hayatını kaybettiği, kardeşi Kenan Akçaharman'ın (68) ise yaralandığı çöken 3 katlı binanın çevresinde bulunan 7 binada 13 dairede yaşayan 30 kişi tahliye edildi.

Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta dün saat 17.50'de, geçen pazar günü sağanak nedeniyle çöken 3 katlı kullanılmayan evin yanındaki bir ailenin kaldığı 3 katlı bina çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu enkaz altından Kenan Akçaharman yaralı kurtarılırken, ablası Türkan Özhan ise hayatını kaybetti.

Burnundan ve bacağından yaralandığı belirtilen Akçaharman, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kenan Akçaharman'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Türkan Özhan'ın ise otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Bartın'da toprağa verileceği bildirildi.

30 KİŞİ GÜVENLİ ALANLARA YERLEŞTİRİLDİ

Çökmenin ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı. Çevredeki binalarda da çökme riski bulunması nedeniyle tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda 7 binada bulunan 13 daire boşaltıldı, tahliye edilen 30 kişi güvenli alanlara yerleştirildi.

HASAR TESPİTİNİN ARDINDAN YIKIM YAPILACAK

Bölgede sabahın erken saatlerinde çekilen görüntüler, yaşanan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Binalarda hasar tespit çalışması yapılacağı belirtildi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından Zonguldak Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerekli enkaz kaldırma ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirileceği bildirildi.