Zonguldak'ta çöken binada 74 yaşındaki Türkan Özhan öldü, 30 kişi tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta çöken binada 74 yaşındaki Türkan Özhan öldü, 30 kişi tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak\'ta çöken binada 74 yaşındaki Türkan Özhan öldü, 30 kişi tahliye edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 74 yaşındaki Türkan Özhan hayatını kaybederken, 68 yaşındaki kardeşi Kenan Akçaharman yaralı kurtarıldı. Çevredeki riskli 7 binada bulunan 13 daire boşaltıldı ve 30 kişi güvenli alanlara yerleştirildi.

ZONGULDAK'ta, Türkan Özhan'ın (74) hayatını kaybettiği, kardeşi Kenan Akçaharman'ın (68) ise yaralandığı çöken 3 katlı binanın çevresinde bulunan 7 binada 13 dairede yaşayan 30 kişi tahliye edildi.

Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta dün saat 17.50'de, geçen pazar günü sağanak nedeniyle çöken 3 katlı kullanılmayan evin yanındaki bir ailenin kaldığı 3 katlı bina çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu enkaz altından Kenan Akçaharman yaralı kurtarılırken, ablası Türkan Özhan ise hayatını kaybetti.

Burnundan ve bacağından yaralandığı belirtilen Akçaharman, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kenan Akçaharman'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Türkan Özhan'ın ise otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Bartın'da toprağa verileceği bildirildi.

30 KİŞİ GÜVENLİ ALANLARA YERLEŞTİRİLDİ

Çökmenin ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı. Çevredeki binalarda da çökme riski bulunması nedeniyle tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda 7 binada bulunan 13 daire boşaltıldı, tahliye edilen 30 kişi güvenli alanlara yerleştirildi.

HASAR TESPİTİNİN ARDINDAN YIKIM YAPILACAK

Bölgede sabahın erken saatlerinde çekilen görüntüler, yaşanan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Binalarda hasar tespit çalışması yapılacağı belirtildi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından Zonguldak Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerekli enkaz kaldırma ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: DHA
Acil DurumZonguldakGüncelYaşamOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Piyasalar faiz kararını bekliyor Ekonomistler aynı görüşte birleşti Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti
Türkiye’den çekiliyor mu JPMorgan son noktayı koydu Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
TOKİ’den 61 ilde büyük arsa satışı Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
10:27
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi İşte Türkiye’nin yeri
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri
10:21
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
09:40
Galatasaray’dan tokat Fransızlar Lille’in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
09:24
TOKİ’den 61 ilde büyük arsa satışı Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
09:15
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 10:38:00. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta çöken binada 74 yaşındaki Türkan Özhan öldü, 30 kişi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei