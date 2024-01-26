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Zonguldak'ta düğün sonrası çıkan olayda ölen kişinin babası suçlamaları reddetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta düğün sonrası çıkan olayda ölen kişinin babası suçlamaları reddetti

Zonguldak'ta düğün sonrası çıkan ve bir kişinin ölümüne neden olan olaya ilişkin baba suçlamaları reddetti. Olayda, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Baba, olay yerinde olmadığını iddia etti.

Zonguldak\'ta düğün sonrası çıkan olayda ölen kişinin babası suçlamaları reddetti
26.01.2024 - 10:38,
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ZONGULDAK'ta, düğün sonrası eğlencede çıkan, Akın Kaçmak'ın (25) öldüğü, kardeşi Ogün Kaçmak'ın da yaralandığı olaya ilişkin oğlu Mertcan Kaçmaz (20) ile birlikte yargılanan Volkan Kaçmaz (46), duruşmada suçlamaları reddetti. 'Kasten öldürmeye teşebbüs ile ruhsatsız silah bulundurma' suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Volkan Kaçmaz, düğünden sonra müzisyenleri bırakmak için şehir dışına çıktığını, döndüğünde de çevreden duyduklarını olay yerindeymiş gibi polise anlattığını belirterek, "Olay yerinde yoktum" dedi.

Olay, 11 Haziran 2023'te Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde meydana geldi. Bir düğün sonrası düzenlenen eğlence sırasında akrabalar arasında 'havaya ateş açma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada, Akın Kaçmak, akrabası Mertcan Kaçmaz'ı sol bacağından silahla vurarak yaraladı. Bunun üzerine Mertcan Kaçmaz da silahla Kaçmak'ı vurdu. 3 mermi isabet eden Kaçmak, kanlar içinde yerde kaldı. Mertcan Kaçmaz'ın babası Volkan Kaçmaz'ın da yerde yatan Akın Kaçmak'a ateş ettiği ancak isabet ettiremediği öne sürüldü. Kardeşi Akın'a yardım etmek için koşan Ogün Kaçmak da Mertcan Kaçmaz tarafından silahla yanağından vuruldu. Akın Kaçmak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adliyeye çıkarılan Mertcan Kaçmaz tutuklanırken, Volkan Kaçmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavisi tamamlanan Ogün Kaçmak ise taburcu edildi.

BOŞ KOVANIN AİT OLDUĞU SİLAH ARACINDA BULUNMUŞ

Volkan Kaçmaz'ın otomobilinde olay yerinde boş kovanları bulunan tabanca ele geçirildi. Volkan Kaçmaz hakkında Akın Kaçmak'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlamasıyla 18 yıla kadar, oğlu Mertcan Kaçmaz için ise 'kasten öldürme' Ogün Kaçmak'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından müebbet hapis ile 18 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mertcan Kaçmaz cezaevinden, tutuksuz sanık Volkan Kaçmaz da can güvenliği sebebiyle taşındığı Ankara'dan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Yaralı kurtulan Ogün Kaçmak ile ailesi ve avukatlar ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Polis ekipleri de adliye binasında güvenlik önlemi aldı.

OGÜN'Ü DE AKIN'IN VURDUĞUNU İDDİA ETTİ

Sanık Mertcan Kaçmaz, yaşanan tartışma sonrası Akın Kaçmak'ın kendisini ve o sırada olaya müdahale etmeye çalışan Ogün Kaçmak'ı vurduğunu söyledi. Mertcan Kaçmaz, "Ogün, Akın'ı tutuyordu, 'yapma etme' gibisinden. Ogün, Akın'ı durdurmaya çalışırken Akın silahı ateşledi. Yanlış hatırlamıyorsam mermi Ogün'ün çenesine geldi. Akın koşarak bana geldi. Sol bacağıma ateş edince belimden silahı çıkararak o korku ve acıyla hedef almaksızın ateş ettim. Pişmanım ama çok korkmuştum" dedi.

'ORADAYMIŞ GİBİ İFADE VERMEYİ KABUL ETTİM'

Tutuksuz sanık Volkan Kaçmaz ise düğünden sonra müzisyenleri bırakmak için şehir dışına çıktığını, olay yerine geldiğinde de çevreden duyduklarını yaşamış gibi polise anlattığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Volkan Kaçmaz, "Olay yerinde kimse ifade vermeyince ben oradaymışım gibi ifade vermeyi kabul ettim. O zaman ne Mertcan'ın ne Akın'ın durumundan haberim vardı. Mahallede olay yerinde olan çoğu kişi 'musallat olurlar' korkusuyla ifade vermek istemeyince, ben ifade verdim. Önceki ifadelerim gördüklerim değil, aslında mahallede konuşulanlardan duyduklarımdı. Olay yerinde yoktum" diye kendini savundu.

'MERTCAN SUÇU ÜSTLENDİ' İDDİASI

Olayda yaralanan Ogün Kaçmak ise tutuklu sanığın suçu üstlendiğini öne sürerek, "Kardeşimi hedef alıp ateş ettiğini gördüm. Bu şahsın Volkan olduğuna kanaat getirdim. Volkan olay yerindeydi. Kendisi Mertcan'ın arkasındaydı. Bana kurşun sıkanlardan birinin Volkan olduğunu düşünüyorum. Volkan daha sonra Mertcan'a 2 el havaya ateş açtırdı. Mertcan'ın babası yerine suçu üstlendiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada ölen Akın Kaçmak'ın eşi, annesi ve babası ile 8 tanığın da ifadesi alındı. Tanıkların olayları birbirinden farklı şekillerde anlattığı görüldü. Mahkeme heyeti, Mertcan Kaçmaz'ın tutukluluğuna, Volkan Kaçmaz'ın ise imza şeklindeki adli kontrolünün devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA
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Zonguldak, Olaylar, Güvenlik, Ceza, Adliye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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