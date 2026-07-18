Zonguldak'ta Enerji Atölyesi Projesi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Enerji Atölyesi Projesi

Zonguldak\'ta Enerji Atölyesi Projesi
18.07.2026 11:32
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Zonguldak'ta gençlere enerji bilinci kazandırmak için Enerji Atölyesi açıldı. Proje, inovasyon ve girişimciliği teşvik ediyor.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hayata geçirilen enerji atölyesindeki eğitimlerle çocuk ve gençlere, bilgi, deneyim, inovasyon ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması ile kentin "enerji üssü" vizyonunun kazandırılması amaçlanıyor.

İl Müdürlüğü bünyesinde "Derin Mavi'den Geleceğe: Zonguldak Gençlik Merkezi Enerji Atölyesi" mottosuyla hayata geçirilen proje kapsamında kurulan atölyedeki etkinliklerle, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin bilgi, deneyim, inovasyon ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması, bölgedeki dev yatırımlara paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının çekirdekten yetiştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan proje sonunda en az 45 gencin, enerji teknolojileri alanında yetkinlik kazanması, üç yenilikçi prototipin ortaya çıkarılması ve geliştirilen projelerin TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılması planlanıyor.

Bu kapsamda, "Enerji Elçileri Programı" ile kent genelinde enerji farkındalığının artırılması, sanal ve artırılmış gerçeklik destekli "Enerji Simülasyon Merkezi"nin kurulması ve her yıl düzenlenecek "Enerji Zirvesi" ile sürdürülebilir eğitim ekosisteminin oluşturulması amaçlanıyor.

Kömür üretimi dolayısıyla "Karaelmas diyarı" olarak bilinen, Filyos Doğal Gaz Üretim Tesisi ile de "enerjinin üssü" olarak adlandırılan kentte, 10 ay sürecek programda öğrenciler atölye eğitimleri, proje geliştirme saha deneyimi ve etkinlikleri, yarışma hazırlığı gibi çeşitli süreçlerden geçecek.

"Yenilenemez enerjiden, yenilenebilir enerjiye dönüşümleri hep beraber görüyoruz"

Gençlik Merkezi Enerji Atölyesi Eğitmeni Esra Çakar, AA muhabirine, T3 Vakfı ve Deneyap'ın altyapı imkanlarından da yararlanarak öğrencilere eğitim verdiklerini anlattı.

Çocukların merkezdeki atölyeye severek geldiğini ve buradan enerji bilinci kazanarak ayrıldığını dile getiren Çakar, Türkiye'deki ilk enerji atölyesinin Zonguldak Gençlik Merkezi bünyesinde kurulduğunu ve ilk öğrenci grubunun eğitim süreçlerini tamamlayarak proje geliştirme aşamasına geçtiğini bildirdi.

Çakar, öğrencilerin Zonguldak'ta doğal gaz üretim sahaları ile kömür madenleri gibi alanlarda uygulamalı deneyim kazanabildiğine dikkati çekerek, "Buradan yola çıkarak çocuklara enerjinin ne kadar kuvvetli olduğunu, enerjinin başkentinde, ilinde bulunarak bunu başka nerelere çevirebiliriz düşüncesiyle, yenilenemez enerjiden, yenilenebilir enerjiye dönüşümleri hep beraber görüyoruz ve burada Zonguldak'ın ne kadar zengin enerji altyapısı olduğunu anlatarak, bunları deneyimleme fırsatı sunuyoruz." dedi.

Türkiye'de enerji alanının çok fazla önem kazandığına işaret eden Çakar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biliyoruz ki Türkiye'de enerjiye çok önem verilmeye başlandı. 2016'da imzalanan Paris İklim Anlaşması'yla şimdiki gençlere çok iş düşüyor. Bizim de asıl amacımız, o sorumluluğu ve bilinci onlara aktarıp, neler yapabileceklerini, enerjiyi birbirleriyle nasıl entegre edebileceklerini, daha güzel bir Türkiye için neler yapabileceklerini, şehirlerindeki imkanları nasıl kullanabileceklerini ve diğer ülkelerdeki arkadaşlarından bir farklarının olmadığını göstermek."

"Sadece bizim için değil, tüm insanlık için değerli"

Atölye öğrencilerinden 14 yaşındaki Deha Eren Örenli, eğitimler sayesinde enerji ve çevre konusunda önemli bir farkındalık kazandıklarını söyledi.

Örenli, Zonguldak'ın kömür ve enerji üretimindeki önemine dikkati çekerek, "Özellikle Zonguldak'ta, kömürün, enerjinin baş tepelerinden biri olduğu bir yerde, bunun gibi dersler alıp bilinç kazanmak, sadece bizim için değil, tüm insanlık için gerçekten de değerli bir şey." diye konuştu.

Enerji üretiminin çevresel etkilerinin kentte daha yakından gözlemlenebildiğini belirten Örenli, "Enerjiden uzak insanlar bunu gözleriyle göremiyorlar ama Zonguldak'ta yaşayan bireyler için, mesela kömürden, fabrikalardan, fosil yataklarından çıkan gazları kendi gözlerinde görüyor ve burnunla soluyorsun." değerlendirmesinde bulundu.

Örenli, eğitimlerin ardından çevreye yönelik bakış açısının değiştiğini vurgulayarak, "Çevrede gerçekten de önemli bir bilince sahip olup, bu doğayı değiştirmeye yönelik düşüncelerimiz var artık. Kendi çapımda da olsa, 'Nasıl bir şeyler geliştirebilirim? Ben de bu havanın temizlenmesi için nasıl katkı sunabilirim?' diye artık düşünebiliyorum." şeklinde konuştu.

"Enerjilerin başkenti olan Zonguldak'ta olmak bize çok fazla katkı sağlıyor"

Lise öğrencisi 16 yaşındaki Abdullah Tahsin Ersan da sadece Zonguldak'ta değil, Türkiye genelinde önemli enerji kaynaklarına sahip olunduğunu belirtti.

"Zonguldak'ta kendimizi geliştirerek öğreniyoruz, sonra da burada deneyimliyoruz. Bunlar bizim için önemli şeyler." diyen Ersan, atölyedeki çalışmalarla verimi ve güveni artırdıklarını, riskleri ise azalttıklarını anlattı.

Atölye sayesinde enerjiye olan bakış açısının değiştiğini vurgulayan 14 yaşındaki Yusuf Doruk, "Öğrendiklerim sayesinde dünyanın yenilenemez enerji kaynakları yüzünden çok fazla kirlendiğini anladım ve yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde de dünyayı nasıl kurtaracağımızı, havayı nasıl kirletmeyeceğimizi anlamış oldum. Enerjiye ilgili bir proje yaparken enerjilerin başkenti olan Zonguldak'ta olmak bize çok fazla katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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