Zonguldak'ta Göçükte Mahsur Kalan İşçilerden Bir Öldü, Diğeri Yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Göçükte Mahsur Kalan İşçilerden Bir Öldü, Diğeri Yaralı

Zonguldak'ta TTK'ye bağlı Gelik Müessesesi'nde meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçileri Harun Kara ve Tevfik Soy'a ekipler ulaştı. Hafif yaralı olan Harun Kara, ağır yaralı haldeki mesai arkadaşı Tevfik Soy'un kurtarma çalışmalarına yardım etti. İki işçi daha sonra TTK Tahlisiye ekiplerinin çalışmasıyla yüzeye çıkarıldı. Tevfik Soy, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

04.06.2024 14:40
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İŞÇİLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALI

Zonguldak'ta TTK'ye bağlı Gelik Müessesesi'nde, yerin 260-360 metre altındaki Acılık Ayağı'ndaki göçükte mahsur kalan maden işçileri Harun Kara ve Tevfik Soy'a ekipler ulaştı. Hafif yaralı olan Harun Kara, ağır yaralı haldeki mesai arkadaşı Tevfik Soy'un kurtarma çalışmalarına yardım etti. İki işçi daha sonra TTK Tahlisiye ekiplerinin çalışmasıyla yüzeye çıkarıldı.

İşçiler, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tevfik Soy, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soy'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hafif yaralı olan Harun Kara'nın ise bekar olduğu belirtilirken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Ali Sencer ARSLAN-Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Göçükte Mahsur Kalan İşçilerden Bir Öldü, Diğeri Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Göçükte Mahsur Kalan İşçilerden Bir Öldü, Diğeri Yaralı - Son Dakika
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