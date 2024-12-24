Zonguldak\'ta Heyelan Ev Girişini Kapattı, Çift Camdan Girmeye Çalışıyor

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ZONGULDAK'ta heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığını 3 katlı evin giriş kapısını kapattı. Evde yaşayan Fadime (65) ve Mehmet (68) Bostancı çifti ise çözümü, mutfak penceresine dayadıkları odun kesiminde kullanılan aleti merdiven olarak kullanıp içeriye tırmanarak girmekte buldu. Çift, yetkililerden girişin açılması için yardım istedi.

Karaelmas Mahallesi Güney Sokak'ta 13 Aralık'ta heyelan meydana geldi. Heyelanda 3 katlı bir evin girişi toprakla kapandı. Ev sahibi Mehmet ve Fadime Bostancı çifti heyelanın olduğu gece AFAD ve belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Ev için 'Geçici boşaltma' kararı verildi. Bir süre yakınlarında kalan çift, rahat edemeyince evlerine döndü, evin girişi kapalı olduğu için çareyi mutfak penceresinde buldu. Odun kesmede, odunların üstüne koyulması için kullanılan tahta aleti, mutfak penceresine dayayan çift, bu basamağı kullanarak evlerine girip çıkmaya başladı.

'DÜŞME TEHLİKEM VAR'

Şeker hastası olduğunu belirterek acil bir durumda yardıma erişemeyeceğini ifade eden Fadime Bostancı, "Kapının önü göçmüştü. Biraz tamir ettik, düzeltmek için akşama kadar çalıştık. Eve girdikten sonra hemen arkamızdan yıkıldı. O akşam evde durmadık. Sonra daha da göçmüş. Camdan girip çıkıyoruz. Tam 10 gün oldu, camdan girip çıkıyoruz. Ben 65 yaşındayım, şeker, tansiyon, kalp hastasıyım. Eşim de şeker hastası. Benim normalde her gün 15 dakika yürümem lazım, dışarı çıkıp onu da yapamıyorum. Buradan inip çıkmak çok zor. Yağmur yağınca kötü oluyor, düşme tehlikem var" dedi.

'YARDIM BEKLİYORUZ'

Madencilik yaptığı yıllarda göçükte kalıp 2 bacağı kırıldığını ve bu nedenle mutfak penceresinden girerken zorlandığını söyleyen Mehmet Bostancı ise, "İnip çıkarken çok zorlanıyorum. Merdivenle inip çıkıyoruz, devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz" diye konuştu.