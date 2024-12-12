Zonguldak'ta Heyelan Korkusu: Mahalleliler Yardım Bekliyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta Heyelan Korkusu: Mahalleliler Yardım Bekliyor

Zonguldak\'ta Heyelan Korkusu: Mahalleliler Yardım Bekliyor

Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle evleri zarar gören mahalleli, 2 aydır korku içerisinde yaşıyor ve yetkililerden yardım talep ediyor. Doğal gaz borularının ortaya çıktığı bölgede, ulaşım da ciddi şekilde aksadı.

12.12.2024 10:47  Güncelleme: 10:51
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ZONGULDAK'ta heyelanın meydana geldiği yola yakın evlerde oturanlar, 2 aydır korku içinde yaşıyor. Mahalleli, ulaşıma kapatılan yol ve evleri için yardım isterken, yağmurlu havalarda toprağın kayması ile yer altındaki doğal gaz boruları görünür hale geldi.

Karaelmas Mahallesi Albayrak Sokak'ta yaklaşık 2 ay önce heyelan meydana geldi. Belediye ve AFAD ekipleri, bölgede inceleme yaptı. AFAD'ın incelemesi sonucu belediyenin yolu yapması ve heyelana karşı gerekli önlemleri alması gerektiği belirlendi. Ancak bölgedeki evler için tahliye kararı verilmedi. 2 ay içinde dolmuş güzergahı olan yol, bir tarafına toprak yığılarak, diğer tarafına da tahta barikat konularak belediye tarafından kapatıldı. Mahalleli yapılmayan yolda, yağmur yağdıkça heyelanın büyüdüğünü, daha fazla toprak kayması olduğunu söyledi.

'YARDIM TALEP EDİYORUZ'

Mahallede oturan Yaşar Ar (53), yetkililerden yardım beklediklerini ifade ederek, "Yetkililere söyledik. Gerekenin yapılacağını söylediler ama hiçbir şey yapılmadı. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Dolmuş çıkmıyor, hastamız olsa ambulans gelemiyor. Bu karda, yağmurda nereye gideceğiz, ne yapacağız? Devlet büyüklerimizden yardım talep ediyoruz. Yol yapılsın, başka bir şey istemiyoruz. Doğal gaz boruları da hep ortaya çıktı" dedi.

'EVİMİZ ŞU ANDA ÇÖKMEK ÜZERE'

Yağışlı havalarda toprağın kaymaya devam ettiğini belirten Azmi Çelik (79) ise evlerinin yıkılma tehlikesi olduğunu belirterek, "Mağduriyetimiz, evimizde tehlike olması ve dolmuşların çalışmaması. İlgililerden yardım bekliyoruz. Evde 6 kişi yaşıyoruz. Evimiz şu anda çökmek üzere. Böyle yağarsa çöker. Korkuyoruz, gece uykudan kalkıp geziyoruz acaba 'eve geldi mi gelmedi mi' diye. Burası 2 aydır böyle. Ne güzel havalar oldu, gelip bakmadılar. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Şu anda toprak akıyor. Doğal gazcılar gelip, fotoğraf çektiler. Çalışma yapılmadı. Bu sokakta dolmuşlar çalışıyordu. Şu anda çalışmıyorlar" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR 2 AY SÜRECEK

Zonguldak Belediyesi'nin bölgeyle ilgili çalışmalara başladığı, dolgu malzemesi temin edildikçe yolun doldurulacağı belirtilirken; bu çalışmaların 2 ay kadar sürebileceği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, İnsan Hakları, Zonguldak, Belediye, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Heyelan Korkusu: Mahalleliler Yardım Bekliyor - Son Dakika

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