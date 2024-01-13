Zonguldak\'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

ZONGULDAK'ta akşam saatlerinde şiddetini arttıran kar ulaşımı olumsuz etkilerken, kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluştu, vatandaşlar yılın ilk karının tadını ateş yakıp çay içerek çıkardı.

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, Ankara ve İstanbul yönlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kış lastiği veya zinciri olmadan yola çıkan sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı TIR'lar da yolda kalınca kısa süreli araç kuyrukları oluştu. Yolun iki yönü belirli aralıklarla TIR'ların ulaşımına kapatıldı. Bazı noktalarda hasarlı kazalar meydana geldi. Polis, jandarma ve Karayolları ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapılarak yol tekrar ulaşıma açıldı.

Bazı vatandaşlar Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde bulunan dinlenme tesisine gelerek karın tadını çıkardı. Vatandaşlar, ateş yakıp çay içerek yılın ilk karının keyfini yaşadı, hatıra fotoğrafı çektirdi.