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Zonguldak'ta kum yüklü kamyonun çarptığı kazada 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kum yüklü kamyonun çarptığı kazada 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kum yüklü kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü Bahattin Pirecioğlu, diğer yaralılar ise Elif Yılmaz ve Atakan Turpçu oldu. Yaralılar Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.01.2024 - 17:50,  Güncelleme: 17:52
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ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde kum yüklü kamyonun hafif ticari araca çarptığı kazada sürücü Bahattin Pirecioğlu (38) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Zonguldak-Gökçebey yolu Bakacakkadı beldesi mevkisinde meydana geldi. Atakan Turpçu yönetimindeki 67 ADC 582 plakalı kum yüklü kamyon, ana yola çıkmaya çalışan Bahattin Pirecioğlu'nun kullandığı 34 RS 5787 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç ters dönerken, kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aşarak şarampole devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada Pirecioğlu hayatını kaybetti, hafif ticari araçtaki Elif Yılmaz ile diğer sürücü Turpçu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Zonguldak\'ta kum yüklü kamyonun çarptığı kazada 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta kum yüklü kamyonun çarptığı kazada 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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