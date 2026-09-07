Zonguldak'ta öğrencilerden Çanakkale rölyefi - Son Dakika
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Zonguldak'ta öğrencilerden Çanakkale rölyefi

Zonguldak\'ta öğrencilerden Çanakkale rölyefi
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Zonguldak'ta ortaokul öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi için şehitliklerden gelen bayrağın sergileneceği alanda 2,5 ayda atık malzemelerle 'Çanakkale Muharebeleri' rölyefi hazırladı. Eserde Seyit Onbaşı merkezde yer alıyor.

Zonguldak'ta ortaokul öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin işlendiği rölyef çalışması hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen "Şehidin Emaneti Maarifte" çalışması kapsamında şehitliklerde dalgalanan Türk bayraklarından biri, 18 Mart'ta sergilenmesi için Zonguldak Gazi Mustafa Kemal Ortaokuluna ulaştırıldı.

Okul müdürü Hüseyin Öztürk ve görsel sanatlar öğretmeni Ali Sefer Koçoğlu, bayrağın sergileneceği alanın en iyi şekilde hazırlanması için bir proje hayata geçirmeye karar verdi.

Çanakkale ruhunu ve şehitlerin aziz hatırasını kalplerde yaşatmak, milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla hazırlanan projeye 20 öğrenciyi dahil eden Öztürk ve Koçoğlu, "Çanakkale Muharebeleri" rölyefini yapmak için çalışmalara başladı.

Öğrencilerin malzemelerin taşınmasından yapım, kazıma ve boyama aşamalarına kadar yer aldığı proje yaklaşık 2,5 ay sürdü. Maliyeti düşürmek amacıyla gaz beton malzemesinin tercih edildiği çalışmada, okul kantininde demlenen çayların posasından elde edilen renk boyamada kullanıldı.

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın çalışmanın merkezinde yer aldığı eserin açılışının yakın zamanda yapılması planlanıyor.

"Projeyi başarıyla tamamladığımız için büyük bir gurur içerisindeyiz"

Okul müdürü Hüseyin Öztürk, AA muhabirine, Çanakkale Şehitliği'nde dalgalanan Türk bayraklarının 81 ildeki okullarda sergilenmesi üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin'in uygun görmesiyle projeye dahil olduklarını söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerle istişare ederek bunu en güzel şekilde yansıtıp kalıcı hale getirmek istediklerini belirten Öztürk, milli birlik ve beraberliği öğrencilere aşılayabilme noktasında bu çalışmayı yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Öztürk, il müdürlüğünün onayı sonrası projeye başladıklarını, çalışmaların yaklaşık 2,5 ay sürdüğünü, genellikle atık malzemelerden yararlanarak çok fazla maddi külfet olmayacak şekilde çalışmayı tamamladıklarını belirtti.

Özellikle öğrencilerin büyük gayret gösterdiğine değinen Öztürk, şöyle devam etti:

"Milli Mücadelenin ateşini yakan savaşlar, Çanakkale Savaşları ve cepheleridir. Bu cepheler hem dünyada hem de ülkemizde büyük sonuçlar doğurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında da Mustafa Kemal Atatürk'ün tanınmasında, lider olarak kabul edilmesinde Çanakkale cephesinin büyük önemi vardır. Bu duyguyu çocuklarımıza aşılamak, bizden sonra gelecek nesillere bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Sergilenmesi noktasında büyük gurur duyuyoruz. Bu projeyi başarıyla tamamladığımız için büyük bir gurur içerisindeyiz."

Öğrencilerin bir şeyi yaparak ve yaşayarak daha kalıcı şekilde öğrendiğini söyleyen Öztürk, bu kalıcılığın zamanla koruma bilincine dönüştüğünü dile getirdi.

Öztürk, bu durumun öğrencilere ve velilere aşılanması gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemiz için mücadele etmeyi, savaşmayı, başarmayı, öğrenmeyi, bilim ve teknoloji üretmeyi bu sayede ortaya koyabiliyoruz. Eğer çocuklarımız gerçekten bu duyguya erişirlerse ileride dünyanın en büyük ülkesi haline gelebileceğimizi düşünüyoruz. O nedenle milli bilinci, birlik ve beraberliği yansıtan bu tarz değerlerin korunması, yaşatılması ve aktarılması çok büyük önem taşıyor." dedi.

"Öğrencilerin üretime katkı sağlamaları çok önemli"

Ali Sefer Koçoğlu da maliyetinin düşük olması ve işleme kolaylığı için atık gaz beton kullandıklarını kaydetti.

Öğrencilerin hevesli şekilde çalıştığını anlatan Koçoğlu, "Boyama aşamasında da atık malzemeleri değerlendirmek istedik. Okul kantininde demlenen çayların posalarını aldık. Onları sulandırdık. Eserimizi boyadıktan sonra taş rengi verdik. Yaptığımız eser gerçek bir eğitim materyali oldu. Öğrencilerimiz çok istekli çalıştılar. Öğrencilerin üretime katkı sağlamaları çok önemli. Bu durum öğrencinin olumlu gelişimine katkı sağlıyor." diye konuştu.

8. sınıf öğrencisi Bade Ceren Kurtul, güzel bir ortamda canla başla çalıştıklarını, genel olarak kazıma işleminde yer aldığını aktardı.

Projeyi sabırla ve emek vererek hayata geçirdiklerini anlatan Kurtul, "Böyle bir projede yer almak kendimi değerli hissettirdi. Projede yer aldığım için duygulandım ve mutlu oldum. Projede yer almak isteyen çok kişi oldu. Diğer arkadaşlarımız da boyama, taşıma aşamalarına yardım etti. Ailem projelere katılmamı, sanatla ilgilenmemi istediği için benim adıma çok sevindiler." ifadesini kullandı.

8. sınıf öğrencisi Edanur Çelikbilek, öğretmeni projeyi anlattığında çok gururlandığını, çalışmalar sırasında zorlansalar da çalışmada yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta öğrencilerden Çanakkale rölyefi - Son Dakika

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