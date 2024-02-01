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Zonguldak'ta ormanda avlanmaya giden kişilerden biri ölü bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta ormanda avlanmaya giden kişilerden biri ölü bulundu

Zonguldak\'ta ormanda avlanmaya giden kişilerden biri ölü bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde avlanmak için ormanlık alana giden Atilla Temizel ve H.D.İ'den haber alınamayınca aileleri durumu yetkililere bildirdi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Temizel'in cesedi bulunurken, H.D.İ. ise sağ olarak bulundu. Temizel'in donarak hayatını kaybettiği belirlendi.

01.02.2024 13:21
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ormanlık alanda avlanmaya giden iki kişiden biri ölü bulundu.

Düzce'nin Yığılca ilçesinden Alaplı'nın Yeniköy köyüne avlanmak için giden Atilla Temizel (35) ile H.D.İ'den (17) haber alamayan aileleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye iki ilçeden jandarma ve sağlık ile AFAD Düzce İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, paletli kar araçlarıyla ulaşılabilen bölgede sabah saatlerinde geniş çaplı arama tarama çalışması başlattı.

Çalışmalar sonucu Temizel, dağlık alandaki patika yolda hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Temizel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. H.D.İ'ye ise Yığılca sınırlarında sağ olarak ulaşıldı.

İlk belirlemelere göre donarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Temizel'in cesedi, incelemelerin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soğuktan etkilenen H.D.İ. ise tedavisi için aynı hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA

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