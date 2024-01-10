Zonguldak\'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme

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Zonguldak'ta plajda bir kadınla erkeğin cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen görüntülerle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

PLAJDA CİNSEL İLİŞKİ İDDİASI

Kent merkezinde Kızlar Plajı'nda iddiaya göre, 2 gün önce bir kadınla bir erkeğin cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Görüntülerin yayılmasının ardından polis, hayasızca hareketler suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi.