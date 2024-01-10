Zonguldak\'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme

Zonguldak'ta plajda bir kadınla erkeğin cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen görüntülerle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Kent merkezinde Kızlar Plajı'nda iddiaya göre, 2 gün önce bir kadınla bir erkeğin cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerin yayılmasının ardından polis, hayasızca hareketler suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi.
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