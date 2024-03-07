Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağı mühürlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde Z.B. tarafından ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağının 4 Aralık 2020'de mühürlendiği tespit edildi.
Ancak mührün sökülerek işletilmeye devam edildiği belirlenen maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince yeniden mühürlenerek kapatıldı.
Şüpheli Z.B. hakkında "mühür bozma" suçundan adli işlem uygulandı, TTK ekipleri tarafından ise idari işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağı mühürlendi - Son Dakika
Kocaeli'de yaşayan girişimci Nurcan Babalık, 16 yıl önce kurduğu şirketiyle 9 ülkeye yazılım ihracatı yapıyor. Babalık, Türk mühendislerle çeşitli sektörlere yazılım üretip Azerbaycan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Güney Afrika gibi ülkelere yoğunluklu ihracat gerçekleştiriyor. Ayrıca Babalık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde ve Kocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyet gösteren Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu başkanlığı görevini de yürütüyor.
Balıkesir Edremit İlçesi'nin coğrafi işaretli ürünleri pazarda büyük ilgi görürken Edremit Ticaret Odası (ETO) tanıtım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, kurumun ve laboratuvarın Edremit Zeytinyağı ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini'ni tanıtmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Turizmci Hüseyin Zorlu, Burhaniye ilçesindeki Kocaseyit Havalimanı'ndan yapılan Almanya uçuşlarının 4 Nisanda başlayacağını duyurdu. İlk uçuş Düsseldorf'a yapılacak ve yaz aylarında haftanın Perşembe günleri düzenlenecek. Ayrıca, 18 Haziranda Köln uçuşları da başlayacak ve haftanın Salı ve Cuma günleri gerçekleştirilecek.
Adana'da yaşayan 35 yaşındaki Leyla Elaldı, uzun yıllar farklı iş kollarında çalıştıktan sonra, baba mesleği tır şoförlüğünü meslek edindi. Çalıştığı firmadaki tek kadın tır şoförü olan Elaldı'nın, İzmir'den İstanbul'a, İstanbul'dan Edirne'ye yaptığı 2 günlük seferine AA ekibi eşlik etti. Elaldı, tır şoförlüğü yapmaya karar verdikten sonra olumsuz tepkilerle karşılaşsa da mücadelesini sürdürdüğünü ve kadınların kendi ayakları üzerinde durmak için çalışmaları gerektiğini vurguladı.
Aksaray'da polis tarafından düzenlenen operasyonda bir iş yerinde yapılan aramada 2 bin 147 adet çeşitli marka ve miktarlarda kaçak cinsel gücü artırıcı hap ve ilaç ele geçirildi. İş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kadın emeğinin ve cesaretinin dünyayı daha yaşanır bir yer yaptığını söyleyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan, 'Perihan Abla' ve 'Bizimkiler' dizilerindeki unutulmaz karakterleriyle tanınmıştır. 4 Nisan 1946'da doğan Yazgan, Türk sinemasının önemli yapıtlarında yer almış ve birçok ünlü isimle birlikte çalışmıştır. 1989'dan 2002'ye kadar 'Kaygısızlar' dizisinde 'Memnun Kaygısız' ve 'Bizimkiler' dizisinde 'Kapıcı Cafer' karakterleriyle hafızalara kazınmıştır. 1999'da 'Duruşma' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü almıştır. 8 Mart 2018'de hayatını kaybeden Yazgan, İstanbul'da defnedilmiştir.
Denizli Ticaret Odası (DTO) Yüksek İstişare Kurulu (YİK), yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, kurul üyelerine odanın çalışmaları, projeleri ve yeni hizmet binasıyla ilgili süreç hakkında detaylı bilgi verdi. Ayrıca, Denizli ihracatı, ekonomisi ve sektörleri hakkında da bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, üyelerin görüş ve önerileri de önemle değerlendirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?