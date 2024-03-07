Zonguldak\'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağı mühürlendi

Adana'da Tır Şoförlüğü Yapan Kadın: Türk Kadını Mücadeleyi Bırakmamalı

Adana'da yaşayan 35 yaşındaki Leyla Elaldı, uzun yıllar farklı iş kollarında çalıştıktan sonra, baba mesleği tır şoförlüğünü meslek edindi. Çalıştığı firmadaki tek kadın tır şoförü olan Elaldı'nın, İzmir'den İstanbul'a, İstanbul'dan Edirne'ye yaptığı 2 günlük seferine AA ekibi eşlik etti. Elaldı, tır şoförlüğü yapmaya karar verdikten sonra olumsuz tepkilerle karşılaşsa da mücadelesini sürdürdüğünü ve kadınların kendi ayakları üzerinde durmak için çalışmaları gerektiğini vurguladı.