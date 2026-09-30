Zonguldak'ta siloya düşen madenci Ufuk Demir, 2 aylık hamile eşinin gözyaşıyla uğurlandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta siloya düşen madenci Ufuk Demir, 2 aylık hamile eşinin gözyaşıyla uğurlandı

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Zonguldak\'ta siloya düşen madenci Ufuk Demir, 2 aylık hamile eşinin gözyaşıyla uğurlandı
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TTK Kozlu Müessesesi'nde 28 Eylül'de kömür silosuna düşerek hayatını kaybeden madenci Ufuk Demir, bugün Kozlu Aziziye Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Askeri Tepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Demir'in 2 aylık hamile eşi Ezgi Demir, tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ne bağlı maden ocağında, temizlediği kömür silosuna düşüp hayatını kaybeden Ufuk Demir (27), son yolculuğuna uğurlandı. Demir'in eşinin, 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kaza, 28 Eylül'de TTK Kozlu Müessesesi'nde meydana geldi. Madenci Ufuk Demir, yerin yaklaşık 400 metre altında tıkanan kömür silosunu temizlemeye başladı. Demir, bu sırada ayağının takılması sonucu siloya düştü. Üzerine kömür gelen Demir, çalışma arkadaşlarının müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Demir, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Demir'in bugün öğle vakti Kozlu Aziziye Camisi'ndeki cenazesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Demir'in yakınları katıldı. Madencinin eşi Ezgi Demir, eşinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Demir'in eşinin 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Ufuk Demir, kılınan cenaze namazının ardından Askeri Tepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
Ezgi DemirUfuk DemirZonguldak3. SayfaGüncelKozluEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta siloya düşen madenci Ufuk Demir, 2 aylık hamile eşinin gözyaşıyla uğurlandı - Son Dakika
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