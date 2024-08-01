Zonguldak'ta Taksicileri Paniklendiren Bomba İhbarı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Taksicileri Paniklendiren Bomba İhbarı

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Zonguldak'ta bir taksi durağını arayan kişi, durakta bomba olduğunu söyleyerek taksicileri panikletti. Polis ekipleri yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti.

01.08.2024 00:46
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ZONGULDAK'ta bir taksi durağını arayan kişi, durakta 'bomba var, kaçın' dedi. Panik yaşayan taksiciler polise haber verirken, yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Olay, saat 23.00 sıralarında kent merkezindeki Uzunmehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, Merkez Taksi durağını arayarak, durakta bomba olduğunu söyledi. Panik yaşayan taksicilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede yapılan aramada, şüpheli herhangi bir şeye rastlanılmadı. Polis ekipleri taksicilerin ifadesini alarak, tutanak tuttu.

'KAÇIN. DURAKTA BOMBA VAR PATLAYACAK'

30 yıldır aynı durakta çalışan taksici Erol Özışık (51), "Saat 11'i 5 geçe, 10 geçe gibi bir telefon geldi. 15- 16 yaşlarında bir çocuk sesine benziyordu. 'Abi kaçın duraktan, bomba var. Patlayacak' diye telefonda benimle konuştu. Ben de 'sen ne diyorsun' deyip inanmayarak yanımdaki arkadaşa verdim. O da konuştu. Ona da ağlayarak aynı şeyleri söyledi, 'kaçın durakta bomba var.' O da inanmadı gerçi de biz emniyeti aradık. Gelip incelediler. Şu anlık bir şey yok. Yani bilinmeyen numara, görünmedi numara. Taksilerimizi boşalttık. Arama- tarama yapıldı, asılsız ihbardı herhalde. Ben 30 senedir buradayım, ilk defa böyle bir şey gördüm" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Zonguldak\'ta Taksicileri Paniklendiren Bomba İhbarı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Taksicileri Paniklendiren Bomba İhbarı - Son Dakika

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