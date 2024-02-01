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Zonguldak'ta Tavuk Yağından Çıkan Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Tavuk Yağından Çıkan Yangın Panik Yarattı

Zonguldak\'ta Tavuk Yağından Çıkan Yangın Panik Yarattı

Zonguldak'ta bir kasabın bacasında tavuk yağının tutuşması sonucu çıkan yangın, siyah dumanların yükselmesiyle panik yarattı. İşyeri çalışanları yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken, itfaiye ekipleri 30 dakikada yangını kontrol altına aldı. Yangının sebebi olarak bacadaki biriken tavuk yağları belirlendi.

01.02.2024 20:18
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ZONGULDAK'ta, pişmiş tavuk satışı yapılan bir kasabın bacasında tavuk yağının tutuşması sebebiyle yangın çıktı. Siyah dumanlar bacadan metrelerce yükselirken, yaşanan panik ve çalışanların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi kameraya yansıdı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi üzerindeki bir kasapta meydana geldi. Pişmiş tavuk satışı da yapılan kasabın bacasında yangın çıktı. Bacadan siyah dumanların yükseldiği yangına ilk olarak işyeri çalışanları yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 30 dakikada söndürdü. İtfaiyenin yaptığı ilk incelemede, dükkanın bacasında biriken tavuk yağlarının tutuşarak yangına sebep olduğu belirtildi. Olayda yaralanan olmazken, işyerinde hasar meydana geldi. Yaşanan panik anları ve işyeri çalışanlarının yangına müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı. (DHA)

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Tavuk Yağından Çıkan Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
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