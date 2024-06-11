Zonguldak\'ta Panama bayraklı gemide ele geçirilen kokain davası başladı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi limanında Kolombiya'dan gelen Panama bayraklı gemide yaklaşık 141,5 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin tutuklanan 10 yabancı personelin yargılanmasına başlandı.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulundukları Ankara'dan getirilen sanıklar, tercüman aracılığıyla savunma yaptı. Duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Duruşmada söz verilen gemi kaptanı M.D. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kolombiya'da gemi personeliyle toplantı yaptığını aktaran M.D, "Çift gözlem istedim. Mürettebat görevini yapmadı, yapsalardı uyuşturucu koyamayacaklardı. Beraatimi isterim." dedi.

Bu sırada mahkeme başkanı, gemiye Kolombiya'da yükleme yapılırken polis ve sahil güvenlik tarafından operasyon düzenlendiğini, uyuşturucu madde ele geçirildiğini, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin serbest bırakıldığını öğrendiklerini kaydetti.

İkinci kaptan A.A, gemiye yük almadan Kolombiya'da ambar temizliği yapıldığını, kontrollerin ardından tutulan tutanağı kaptana verdiğini anlatarak, "Gemiye kömür yüklendi ve ambar kapakları kapatıldı. Kolombiya'da uyuşturucu araması 2 kez sahil güvenlik, 2 kez de yerel polis tarafından yapıldı. Yükleme işi Kolombiya'daki liman işçileri tarafından gözetim elemanlarıyla yapıldı. Bu kişiler gemiye geldiklerinde herhangi bir çantayla girmeleri mümkün değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Gemide bakım, onarım ve temizlik işlerini yapan V.F.O, uyuşturucuyla ilgisinin olmadığını savundu. Ailesi için çalıştığını dile getiren V.F.O, beraat talebinde bulundu.

İkinci kaptanın emrinde görev yaptığını belirten C.K, "Bana gözetmenlik görevi verildi. Gece ve gündüz olmak üzere 4 saat gözetleme yapıyorduk. Şüpheli bir şey görmedim. Yükleme yapıldıktan sonra ambar kapakları kapatıldı. Buraya gelene kadar ambar kapakları asla açılmadı." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının, "8 aydır cezaevindesiniz, düşünmüşsünüzdür. Peki bu uyuşturucu buraya ışınlandı mı?" diye sorması üzerine C.K, uyuşturucunun yükleme yapanlar tarafından konulmuş olabileceğini söyledi.

Üçüncü kaptan P.G, Kolombiya'da limanda ambar denetimi yapıldığını, denetmenlerin rapor ve dokümanları aldığını, yüklemenin Kolombiya'daki işçiler tarafından yapıldığından bahsederek, "Yüklemede iki vinç kullanıyorlardı. 2 ya da 3 gözetmen liman tarafından görevlendirilmişti. Gemi tamamen güvensizdi. 20 olası giriş var. Kapılar tamamen güvensiz, açmak için metal halkalar var. Bütün bunların kilitli olması gerekirdi. Her şey kaptan tarafından emrediliyordu. Şirketten güvenlik zafiyeti sebebiyle kaptana istekte bulunuldu ancak yerine getirilmedi. Güvenlik zafiyeti nedeniyle uyuşturucu maddenin gemiye yerleştirildiği kanaatindeyim. Suçsuzum." ifadelerini kullandı.

Gemide ekipman kontrolü, ilk yardım gibi sorumlulukları bulunduğunu belirten A.A, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Uyuşturucuyla ilgili bir bilgim yok. Bütün yaptığım, işimi yapmak. Ailem için çalışıp onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum." dedi.

Gemi başmühendisi L.P, hayatı boyunca hiç uyuşturucu kullanmadığını savunarak, şöyle devam etti:

"Daha önce Kolombiya'da hiç bulunmadım. Kaptan Kolombiya'da bu tür olayların olduğunu biliyordu. Dürüst olmak gerekirse gerekli önlemler alınmadı. Kolombiya'daki liman işçilerinin gemide kalmasına izin verildi. Özgürce gemide gezebiliyorlardı. Kolombiya'da gemi korunmadı, yeterli önlemler alınmadı. Benim sorumluluk alanım değil, niye tutukluyum bilmiyorum. Beraatimi istiyorum."

Geminin ön bölümünden sorumluğu olduğunu aktaran V.C.P, çalışarak ailesine katkı vermeye çalıştığını, 8 aydır tutuklu bulunduğunu dile getirerek, beraatini talep etti.

Öte yandan gemi kaptanı M.D, sanıklar savunma yaparken konuşması üzerine mahkeme başkanı tarafından "Burası senin gemin değil, sen de buranın kaptanı değilsin. Bir daha konuşursan seni salondan atarım." şeklinde uyarıldı.

Sanık savunmalarının ardından avukatlar tarafından mahkemeye sunulan flaş bellekte yer alan gemiye yükleme görüntüleri izletildi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin görevlerinde ihmallerinin olabileceğini ancak uyuşturucuyla bir bağlarının bulunmadığını söyledi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde üzerinden alınan parmak izlerinin hiçbir mürettebatınkiyle uyuşmadığını aktaran avukatlar, müvekkillerinin beraatini istedi.

Limanda görevli tanıkların da ifadesinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmayı, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'in yanı sıra bazı ülkelerin konsolosluk görevlileri de takip etti.

Olay

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Ekim 2023'te, Kolombiya'dan kömür yüküyle gelen Panama bayraklı geminin Ereğli Limanı'na uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirilmişti.

Geminin Karadeniz Ereğli limanına giriş yapması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında verilen talimatla gümrük muhafaza ekipleri ile emniyet güçlerince gemide yapılan aramada, yaklaşık 141,5 kilogram kokain ele geçirilmişti.

Gemi mürettebatından gözaltına alınan 10 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal, ithal veya ihraç etme" suçundan tutuklanmıştı.