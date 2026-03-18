Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Yabancı Öğrencilerin Bayramı Buruk

18.03.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yabancı öğrenciler, Türkiye'de misafirperverlikle karşılansa da savaşlar nedeniyle Ramazan Bayramı'nı buruk geçiriyor.

Zonguldak'ta yaşayan yabancı öğrenciler, Türkiye'nin misafirperverliği sayesinde kendilerini yabancı gibi hissetmeseler de ülkelerindeki savaş ve çatışmalar nedeniyle Ramazan Bayramı'nı buruk karşılıyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) eğitim gören, aralarında İranlı, Filistinli, Yemenli ve Kırım Tatar Türkü bulunan öğrenciler, savaş ve çatışmaların yaşandığı ülkelerinden uzakta bayramı eskisi gibi karşılayamamanın hüznünü yaşıyor.

Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, gazetecilere, üniversite genelinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında 1501 uluslararası öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Öğrencilerin her birinin ailenin bir parçası olduğunu belirten Özölçer, onları aynı zamanda "kültür elçileri" olarak gördüklerini ifade etti.

"Keşke dünyada hiç savaş olmasa"

Özölçer, "Öğrencilerimizin kendilerini yalnız hissetmemeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onlara sosyal ve psikolojik destekler de veriyoruz. Temennimiz odur ki inşallah en kısa sürede bu savaşlar biter, dünya huzura kavuşur, hep birlikte güzel bir bayram geçiririz." dedi.

Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü öğrencisi, 20 yaşındaki İranlı Aylar Noroozinia da 5 aydır Zonguldak'ta yaşadığını ve burada olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Ülkesindeki savaş nedeniyle üzüntülü olduğunu, en kısa sürede savaşın bitmesini istediklerini belirten Noroozinia, ailesiyle haftada bir kere, 30 saniye-1 dakika kadar görüşebildiğini, iyi olup olmadıklarını ve kaldıkları yerleri söylediklerini anlattı.

Noroozinia, ilk kez ailesinden uzak yaşadığına değinerek, "Aslında kendimi burada Türkiye'de çok yabancı hissetmiyorum. İran ve Türkiye'nin kültürü birbirine çok yakın. Umarım en kısa zamanda İran'da savaş biter. Keşke dünyada hiç savaş olmasa. Bütün Müslümanların bayramını kutluyorum." diye konuştu.

"Yaşamayanlar anlayamaz"

Hemşirelik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki İranlı Dorsa Asadi ise İran'da savaşın başlamasıyla üzüntü yaşadığını anlatarak, "Ailemle bir haftadır hiç konuşmadım. Çok korkuyorum. Onlar şimdi ne yapıyorlar? İyiler veya değiller. Bu sene ilk senem. Bu bayramda ailemle değiliz, bayramı onlarla kutlamıyorum ama çok mutluyum Türkiye'de yaşıyorum. Türk kültürü bizim kültürümüze çok yakın. Burada hocalarımız ve iyi arkadaşlarımız var. Onlarla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Filistinli Muhammed Hanoun, 1,5 yıldır Türkiye'de yaşadığını, kendisini burada hiç yabancı hissetmediğini dile getirerek, "Türkiye'de kardeşlik duygusunu her zaman hissediyorum. Buraya alıştım, aile ortamındayız. Ramazan ayı bizim için paylaşma ve yardımlaşma ayıdır. Ailemden uzakta olmak zor. İnşallah ülkemize barış gelir. (Filistin'in durumu) Yaşamayanlar anlayamaz. Ne kadar anlatsam tam olarak ne olduğunu anlatamam." diye konuştu.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Filistinli Abdullah Aburaida da kuzenleri ve amcasının 6 ay önce İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini belirterek, oradaki insanların çadırda yaşadıklarını, ailesiyle her gün görüşemediğini söyledi.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Kırım Tatar Türkü Arsen Sadlaev ise Türkiye'de yabancılık çekmediğini, Kırım'da yaşayan ailesiyle zaman zaman görüşemediğini anlatarak, Rusya-Ukrayna savaşının bitmesini istediğini kaydetti.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Yemenli Abdullah Bin Makashan, dünyadaki savaşların bitmesini dilediğini çünkü savaşın kazananının olmadığını ifade etti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Zonguldak, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 13:34:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Yabancı Öğrencilerin Bayramı Buruk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.