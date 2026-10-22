Zonguldak'ta yıkım sırasında bina çöktü, 1 kişi öldü, 3 kişiye gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta yıkım sırasında bina çöktü, 1 kişi öldü, 3 kişiye gözaltı kararı verildi

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Zonguldak Merkez'de bitişik binada yürütülen yıkım sırasında çökme meydana geldi; 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı kurtarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı; kepçe operatörü, işveren ve mimar olmak üzere 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3 GÖZALTI KARARI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 kişinin öldüğü bina çökmesi olayına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Zonguldak ili Merkez ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta, bitişikteki binada yürütülen yıkım çalışması sırasında meydana gelen çökme olayıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirilerek ivedilikle soruşturma başlatılmıştır. Olayda göçük altında kalan K.A. yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılmış, T.Ö. ise hayatını kaybetmiştir. Olayın meydana geliş nedeninin ve olası kusur ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırılmakta olup soruşturma kapsamında kepçe operatörü T.Ö., işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. olmak üzere toplam 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla titizlikle sürdürülmektedir."

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıZonguldak MerkezZonguldak3. SayfaGüncelMimarSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta yıkım sırasında bina çöktü, 1 kişi öldü, 3 kişiye gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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