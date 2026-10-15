Zonguldak Valiliği motokurye ve iki tekerli araçlara trafik yasağı getirdi - Son Dakika
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Zonguldak Valiliği motokurye ve iki tekerli araçlara trafik yasağı getirdi

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Zonguldak Valiliği motokurye ve iki tekerli araçlara trafik yasağı getirdi
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Zonguldak ve Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, Kışla Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı. Zonguldak Valiliği, motosiklet, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışını ikinci talimata kadar yasakladı.

ZONGULDAK/ Zonguldak ve Düzce'de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Uğur Mumcu Caddesi'ndeki su birikintisi nedeniyle sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi, ilerlemekte güçlük çeken bir aracı vatandaşlar iterek yol kenarına çekti.

Sakindere mevkisinde de bir araç sular içinde kaldı, Kışla Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı alanlarda tahliye çalışması başlattı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiyeleriyle, bina saçaklarına ve duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan ve devam etmesi beklenen olumsuz hava koşullarının ulaşımda oluşturabileceği riskler nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet ve benzeri iki tekerlekli araçlar ile motokuryelerin trafiğe çıkışlarının ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi.

Düzce

Düzce'nin Çilimli, Gümüşova ve Cumayeri ilçelerinde de sağanak etkisini gösteriyor.

Kent merkezinde yağışın ardından caddelerde su birikintileri oluştu.

Çilimli ilçesinde ise derenin taşması sonucu yol su altında kaldı. Yolu trafiğe kapatan ekipler, yol açma çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA
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