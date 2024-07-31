Zonguldak ve Bolu'da İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak ve Bolu'da İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Zonguldak ve Bolu\'da İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Zonguldak ve Bolu'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Zonguldak'ta Yeni Cami önünde toplanan grup, Heniyye için dua etti ve İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı. Bolu'da ise Kadı Camisi'nde toplananlar, Heniyye suikastına tepki gösterdi ve Kent Meydanı'na yürüdü.

31.07.2024 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak ve Bolu'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı, suikasta tepki gösterildi.

Zonguldak'ta Yeni Cami önünde akşam namazı sonrası toplanan grup, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı ve dua etti.

İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar atan grup, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Sadettin Dede, "Heniyye, özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Fillistin'deki binlerce mücahitten biri." dedi.

Öte yandan açıklama sonrası dua eden gruba, yoldan geçenler de eşlik etti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Saadet Partisi İl Başkanı Burak Erol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bolu

Bolu'da akşam namazının ardından Kadı Camisi'nde toplananlar, Heniyye suikastına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Bolu Şube Başkanı Engin Aydın, "İsrail rejimi, İsmail Heniyye'yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır. Ancak aziz komutan Heniyye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından gruptakiler, İzzet Baysal Caddesi üzerinden Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyanlar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, Yeni Cami, Zonguldak, İsrail, Tahran, Hamas, İran, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak ve Bolu'da İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:51 Hamas lideri Haniye’nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi Saldırıdaki “150 metre“ detayı çarpıcı Hamas lideri Haniye'nin suikasta kurban gittiği bina görüntülendi! Saldırıdaki "150 metre" detayı çarpıcı
22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 00:33:16. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak ve Bolu'da İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement