Zonguldaklı Madenciler Depremde Kurtardıkları Genç Kızı Ağırladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkazda kalan Songül Göksu'yu afetin üçüncü günü kurtaran Zonguldaklı madenciler, bağlarını koparmadıkları genç kızı, çalıştıkları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesinde ağırladı.
6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Zonguldak'tan bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına katılan TTK maden işçileri, iki kız arkadaşıyla Adıyaman'da çöken 7 katlı yurt binasının enkazının altında kalan 20 yaşındaki Göksu'yu saatler süren zahmetli çalışmaların ardından çıkarttı.
Madenciler, uçak ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine getirilen ve hayati risk taşıdığı için iki bacağı ampute edilen Göksu'yu, tedavi sürecinde de ziyaretleri ve yaptıkları görüntülü görüşmelerle yalnız bırakmadı.
Protez bacaklarıyla bir yıl sonra ayağa kalkan Songül'ü afetin birinci yılında Adıyaman'da ziyaret eden madenciler, genç kızın fizik tedavi döneminde başladığı karatede ilk profesyonel turnuva deneyiminde yanında oldu. Ankara'daki Türkiye Para Karate Şampiyonası'nda giden madenciler, Göksu'nun gümüş madalya sevincini paylaştı.
İyi ve kötü gününde yanında olan kurtarıcılarına teşekkür etmek için babası ve kardeşiyle Zonguldak'a gelen Göksu, madencileri çalıştıkları TTK Karadon Müessese Müdürlüğünde ziyaret etti. Ocaktan çıkan işçileri kuyu başında karşılayan Göksu'ya, ocağın işleyişi, kömürün çıkarılma süreci ve madencilerin çalışma şartları anlatıldı.
"Madenciler sadece kömür çıkarmıyor, hayat da kurtarıyorlarmış"
Göksu, AA muhabirine, enkaz altında umudunu kestiği anda madencilerin sesinin kendisine umut olduğunu söyledi.
Madencilerin her zaman kendisine destek olduğunu anlatan Göksu, "(Karate) 6-7 ay içerisinde bu sporu öğrendim. Ağabeylerimi de çağırdım desteğe ama 'Bir şey yapamazsam, ne yaparlar?' diye düşünmüştüm ama başarılı olunca hem ben gururlandım hem de onları gururlandırdım. Bunun için mutluyum." diye konuştu.
Göksu, madencilerin çalıştığı yeri görmeyi çok istediğini aktararak, "Madenciler çok sıcakkanlılar, bana çok iyi geliyorlar, bunu hep söylüyorum. Madene her zaman gitmek, illa ağabeylerimin çalıştığı yeri görmek istiyordum. Maden ocağına inemedim ama iş yerlerini gezdim, güzeldi. Madene inmiş gibi oldum. Madencileri sadece kömür çıkarıyor diye düşünüyordum ama sadece kömür çıkarmıyor, hayat da kurtarıyorlarmış." dedi.
Madencileri televizyonda gördüğünde duygulandığını dile getiren Göksu, kurtardıkları yüzlerce can sayesinde hafızalara ve kalplere kazındıklarını ifade etti.
Göksu, halinden dolayı içine kapanmadığına işaret ederek, "Madenci ağabeylerim başta olmak üzere bana destek çıkan çok kişi var. Bu insanların sayesinde hayata tekrar gelmiş gibi oldum, çok şey öğrendim. Kimse içine kapanık olmasın. 'Ben bu durumdayım, hiçbir şey yapamam.' demesinler. Yapmaları gereken her şeyi istedikleri zaman yapabilirler." ifadesini kullandı.
"Bizim için kardeşten öte"
TTK çalışanı 18 yıllık maden işçisi Sinan Durdu da Songül'ün kendileri için kardeşten öte olduğunu vurguladı.
Songül'ün kendilerini ziyaret etmeyi çok istediğine değinen Durdu, "Buraya gelmesinden dolayı çok mutluyuz. Songül iş yerlerimizi gezdi, kuyu başını gösterdik, sohbetimizi ettik. Biz Songül'ü unutamayız, Songül de bizi unutmaz. Yaşadıklarımız unutulacak şeyler değildi. Songül'ün bizde yeri çok farklı, kopmaz bir bağ var aramızda." dedi.
İşçi Murat Sönmez de Songül'ün kendilerini ailesi gibi gördüğünü, madenci ağabeylerinin de onu çok sevdiklerini ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Zonguldaklı Madenciler Depremde Kurtardıkları Genç Kızı Ağırladı - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 178 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Kartalkaya'da 155, Ergan'da 144, Sarıkamış'ta 142, Palandöken'de 133, Palandöken-2'de 80, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Hesarek'te 59, Uludağ'da 48, Yıldız Dağı'nda 45, Davraz'da 32, Kop'ta 24, Denizli'de 20 ve Ovacık'ta 18 santimetre olarak ölçüldü. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.
Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Kalkınma Ajansı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Ankara'daki KOBİ'lerin yeşil dönüşümünü desteklemeyi amaçlamaktadır. ASO, KOBİ'lere teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlayacak ve TÜBİTAK tarafından maliyetin yüzde 90'ı hibe destek olarak karşılanacak. Bu işbirliği, Ankara sanayisinin yeşil dönüşümüne büyük etki edeceği düşünülmektedir.
Sultangazi'de motosikletli iki hırsız, şarjlı jet taşı motoru kullanarak kamyonetin direksiyon kilidini keserek çaldılar. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonet sahibi, suçluların en kısa zamanda bulunmasını ve büyük masrafının telafi edilmesini istiyor.
Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulama ve çalışmalarda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 17 kişi yakalandı. Uygulamalar sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yakalanan kişilerden 6'sı tutuklanırken, 11 kişi serbest bırakıldı. Ayrıca, yapılan uygulamalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nda -80 kg kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Yılmaz Acar'ı tebrik etti. Başkan Kırgöz, Acar'ın milli takımda ülkemizi İspanya'da temsil edecek olmasının büyük bir onur olduğunu belirtti.
Kdz. Ereğli Belediyesi'nin geleneksel iftar programının ikinci günü de Ereğli halkından yoğun ilgi gördü. Başkan Halil Posbıyık, iftar sofrasını paylaşan hemşehrilerine teşekkür ederek, 'Birlik beraberliğimiz hiç bozulmasın' dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'da yaşanan hortum nedeniyle seraları zarar gören vatandaşları yalnız bırakmadı. Hasar tespit çalışmalarının ardından serası zarar gören üreticilere naylon dağıtımı yapıldı.
Seferihisar Belediyesi, üretici destekli çalışmaları kapsamında üzüm üreticilerine 5000 litre sıvı bordo bulamacı dağıttı. Ayrıca üzüm üreticilerini ziyaret eden Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, uluslararası bir bağ rotasını hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti.
Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan bir FETÖ zanlısı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi ve savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı.
Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 108. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Törende Vali Tuncay Akkoyun, Atatürk heykeline çelenk sundu ve günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapıldı.
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Spor Basketbol Takımı, Samsun deplasmanında Atakum Gelişim Takımı'nı 93-47 yenerek sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı'nda esnaf ziyareti yaparak iftarını esnaf sofrasında gerçekleştirdi. Ayrıca AESOB'ün düzenlediği iftara katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?