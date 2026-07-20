Kürşad Zorlu: Kıbrıs'sız Akdeniz senaryosu beyhude - Son Dakika
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Kürşad Zorlu: Kıbrıs'sız Akdeniz senaryosu beyhude

20.07.2026 13:18
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"Herkes bilmelidir ki Kuzey Kıbrıs Türk halkının varlığını ve haklarını hiçe sayarak Akdeniz'de istikrar ve enerji güvenliği sağlamaya çalışmak beyhude bir çabadır. Türkiye ve Kıbrıs Türklüğü olmaksızın bu coğrafyada yazılan hiçbir senaryonun uygulamaya geçme şansı yoktur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk halkının varlığını ve haklarını hiçe sayarak Akdeniz'de istikrar ve enerji güvenliği sağlamaya çalışmanın beyhude bir çaba olacağını belirterek, "Türkiye ve Kıbrıs Türklüğü olmaksızın bu coğrafyada yazılan hiçbir senaryonun uygulamaya geçme şansı yoktur." ifadelerini kullandı.

Zorlu, NSosyal hesabından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne ilişkin yayımladığı mesajında, 20 Temmuz 1974'ün Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, güvenliği ve varlığının korunması adına tarihe geçen önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Mesajında, "Herkes bilmelidir ki, Kuzey Kıbrıs Türk halkının varlığını ve haklarını hiçe sayarak Akdeniz'de istikrar ve enerji güvenliği sağlamaya çalışmak beyhude bir çabadır." değerlendirmesinde bulunan Zorlu, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Kıbrıs Türklüğü olmaksızın bu coğrafyada yazılan hiçbir senaryonun uygulamaya geçme şansı yoktur. Böyle bir süreçte egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tüm gücümüzle dünyaya anlatma ve tanıtma zamanıdır.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkının barış, huzur ve güven içinde yaşama iradesini bir kez daha selamlıyor, birlik ve kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kürşad Zorlu: Kıbrıs'sız Akdeniz senaryosu beyhude - Son Dakika

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