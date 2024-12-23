Zorlu PSM 2024'te 700 Bin İzleyici Ağırladı - Son Dakika
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Zorlu PSM 2024'te 700 Bin İzleyici Ağırladı

Zorlu PSM, 2024 yılında 1100 etkinlikte 700 bine yakın izleyiciye ev sahipliği yaptı.

23.12.2024 16:19
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Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), 2024 yılında gerçekleşen 1100 etkinlikte 700 bine yakın izleyiciyi ağırladı.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, kültür sanat ve eğlence sektörünün ses getiren projelerine imza atan ve sanatı geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan merkez, müzik ve performans dünyasının başarılı örneklerini sanatseverlere sunuyor.

Gösteri merkezinde bu yıl, 600'ün üzerinde tiyatro ve konser ile 3 festivalin yanı sıra talk-show, stand-up ve söyleşiler düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, şunları kaydetti:

"Açıldığımız günden bugüne kadar 7 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan bir kurum olarak, 2024 yılını Türkiye'deki tüm sanatseverlere ilham veren, kapsayıcı ve eğlenceli programlarla dolu bir yıl ile tamamladık. Bu yıl da her zamanki gibi dünyaca ünlü müzisyenler, oyuncular, efsaneleşmiş müzikaller ve prodüksiyonların yanı sıra genç yetenekler ve alternatif sesler sahnelerimizde yer aldı. Geçen seneye göre artan etkinlik ve misafir sayımızla 2024 yılında Zorlu PSM'de sanat dolu bir yıl geçirdik. Yeni yılda da sanatseverlerin buluşma noktası olmaya devam edeceğiz."

Ova, 2025'te kültür ve sanatı daha da ileriye taşıyacak yeni prodüksiyonlar, dünyaca ünlü isimler, her kesime ulaşmayı amaçlayan projeler ve sektöre değer katacak faaliyetlerle Türkiye'nin kültür sanat hayatına katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Zorlu PSM prodüksiyonları da yıl boyunca ilgi gördü

Cem Yılmaz'ın "CMXXIV" gösterisi, Ata Demirer'in "Ata Demirer Gazinosu", "Aşık Shakespeare", "Balina" ve "Aile Yalanları" adlı yapımlar sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Zorlu PSM prodüksiyonu "Afife" oyunu ile yılın son günlerinde sahneye taşınan "Hayalperest" de izleyicilerin beğenisini kazandı.

Her yaştan izleyiciye ulaşan "1923" ve "Kusursuz Dünya Müzikali" gibi sevilen yapımlar da tiyatroseverleri ağırladı.

Dünyaca ünlü yapımlar Zorlu PSM'deydi

"Piaf! The Show", "Slava's Snow Show", "Peaky Blinders", "Formidable! Aznavour", "III: Richard" ile "Utsushi" gibi uluslararası prodüksiyonların yanında "Star Wars: A New Hope In Concert" ve "Spider-Man: Into The Spider-Verse Live in Concert" konserleri de merkezde gerçekleşen etkinlikler arasındaydı.

Tempesst, RYX, Salif Keita, Buika, Asaf Avidan, Charlotte Cardin, Altın Gün, Resa Saffa Park, Dhafer Youssef, Idles, Engin, Cosmic Crooner, She Wants Revenge, Pomme, Yazz Ahmed, L'Imperatrice, Kerala Dust, BADBADNOTGOOD, Blonde Redhead ve Black Pumas gösteri merkezinde konser verdi.

"Hepimizin sahnesi" mottosuyla Zorlu PSM'nin kapılarını herkese açtığı "İlk Tiyatrom İlk Konserim" projesinde, her yaştan yaklaşık 5 bin kişi sahne aldı.

Zorlu Çocuk Tiyatrosu ise sevilen oyunlarıyla deprem bölgesindeki 7 binden fazla çocuğa moral verdi.

PSM Atölye programı 3. yılını geride bıraktı. Toplam 69 öğrenciyi, 26 oyunla mezun ederek tiyatronun mutfağına yeni yetenekler kazandıran program, PSM Akademi-Sahne Teknisyenliği programıyla da sektörde 25 teknisyene istihdam sağladı.

UNSEEN Tur ve UNSEEN Extreme ile sanatseverler, sahne arkasındaki dünyayı keşfetme fırsatı buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zorlu PSM 2024'te 700 Bin İzleyici Ağırladı - Son Dakika

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