Zürih\'te \'Bir Sofrada Miras\' ile Türk Mutfağı Haftası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, "Bir Sofrada Miras" temasıyla İsviçre'nin Zürih kentinde yapılan etkinlikle kutlandı.

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu ile Kültür ve Tanıtma Ataşeliği ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Fazıl Çorman, Kültür ve Tanıtma Ataşesi Aydın Yıldırım Duran, Zürih'te görevli yabancı misyon şefleri ile diplomatlar, İsviçre'nin ana akım medyasında görev yapan gazeteciler, Türk ve İsviçre toplumundan davetliler katıldı.

Başkonsolos Çorman, burada yaptığı konuşmada, Türk kültürünün önemli bir boyutunu ve mutfak mirasını kutladıkları bir ortamda misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'de yemeğin sadece yemek yemekten ibaret olmadığına işaret eden Çorman, "Masa, insanların bir araya geldiği, sohbetlerin başladığı, anıların yaratıldığı ve geleneklerin nesilden nesile aktarıldığı bir yerdir. Bu yılki Türk Mutfağı Haftası'nın temalarından birinin güzelce ifade ettiği gibi, 'Masa, birlikteliğin en eski dilidir.' Bence bu cümle oldukça evrensel bir şeyi yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Çorman, Türk mutfağının, yüzyıllarca süren tarihin, kültürel alışverişin, ustalığın ve geleneğin bir yansıması olduğuna dikkati çekerek, bunun, zaman içinde farklı bölgeler, iklimler, topluluklar ve hikayeler tarafından şekillendiğine işaret etti.

Türkiye'nin her bölgesinin kendine özgü mutfak kimliğini, malzemelerini ve tekniklerini geliştirdiğini vurgulayan Çorman, "Bu zenginlik, Türk mutfağının en büyük güçlerinden biridir. Ancak yemek kültürümüzü gerçekten özel kılan sadece tariflerin kendisi değil onları çevreleyen paylaşım kültürüdür. Türk kültüründe, beklenmedik olsalar bile, misafirler cömertçe karşılanır. Yemekler, genellikle uzun, canlı ve sosyaldir. Aileler ve arkadaşlar sadece yemek yemek için değil, aynı zamanda birlikte vakit geçirmek için de aynı sofranın etrafında toplanır." diye konuştu.

"Türk mutfağı, özgünlüğünü korurken büyümeye ve zenginleşmeye devam ediyor"

Türk mutfağının, bir mutfak geleneği olmasının yanı sıra yaşayan kültürel bir miras olduğuna işaret eden Çorman, bu yılki Türk Mutfağı Haftası temasında "gelenek, paylaşım yoluyla yaşar" mesajının da yer aldığını anımsattı.

Çorman, "Türk mutfağı da gelişmeye devam ediyor. Son yıllarda Türkiye'de yetenekli şeflerden oluşan yeni bir nesil, geleneksel yemeklere ve malzemelere yeni bakış açıları getiriyor. Mirasa saygıyı yaratıcılık ve modern sunumla birleştiriyorlar. Bu şekilde Türk mutfağı, özgünlüğünü korurken büyümeye ve zenginleşmeye devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin, her mevsim ve her türden gezgin için deneyimler sunduğuna dikkati çeken Çorman, Türkiye'yi ziyaret edenlerin güzel yerlerin yanı sıra gerçek sıcaklığı ve misafirperverliği de keşfettiğini vurguladı.

Çorman, "Türkiye'yi ziyaret edenlerin çoğu zaman en çok hatırladıkları şey sadece gördükleri değil, tanıştıkları insanlar ve paylaştıkları yemekler oluyor. Bu akşam Türkiye'nin bu zengin mutfak mirasının küçük bir parçasını sizlerle paylaşmayı umuyoruz." dedi.

Fazıl Çorman, özellikle Türkiye'den gelen şefler Görkem Çobanoğulları ve Giray Nusret Aydın'ın yanı sıra İsviçreli şef Can Algün ile İsviçre Türk Şefler Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz'a ve sponsorlara teşekkür etti.

"Bu çeşitlilik ve zengin tarihimiz, muhteşem bir mutfağın gelişmesine vesile oldu"

Kültür ve Tanıtma Ataşesi Duran da Türkiye'nin kültürel çeşitliliği, çok yönlü turizmi, büyüleyici manzaraları ve ünlü misafirperverliğiyle tanındığına işaret etti.

Duran, "Bu çeşitlilik ve zengin tarihimiz, muhteşem bir mutfağın gelişmesine vesile oldu. Bu mutfak, paylaşma geleneğimizi güzel bir şekilde yansıtıyor. Bu akşam, bu zengin mutfağın küçük ama enfes bir seçkisini sunacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk mutfağından lezzetler davetlilere ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türk Mutfağı Haftası bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla 21-27 Mayıs tarihlerinde düzenleniyor.