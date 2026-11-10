Hatay\'da Atatürk\'ü anma programı 88. yıl dönümünde çelenk sunumuyla başladı

Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla Hatay’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törene; Vali Mustafa Masatlı, 8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Demirel, HBB Başkanı Mehmet Öntürk, il ve ilçe protokolü, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunumunun ardından Anıt Şeref Defteri’ni imzalayan Vali Masatlı, Atatürk’ün hatırasına olan bağlılığı vurgulayarak Hatay’ın millî bir dava olduğunu, asırların felaketinin ardından devletin ve milletin iradesiyle şehrin yeniden ayağa kalktığını belirtti.

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanların rahmet, minnet ve şükranla yâd edilmesiyle sona erdi.

Haber: Hüseyin Zorkun