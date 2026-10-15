Hatay Emniyeti, hırsızlıktan aranan M.B.'yi 3 yıl 1 ay 15 gün cezayla yakaladı

Hatay Emniyeti, hırsızlıktan aranan M.B.'yi 3 yıl 1 ay 15 gün cezayla yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğü, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B.'yi yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.
Yürütülen titiz çalışmalar kapsamında, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu
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