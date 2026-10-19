Zonguldak'ta Osman Gazi platformu Karadeniz'e uğurlandı, gaz çıkarma hacmi katlanacak - Son Dakika
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Zonguldak'ta Osman Gazi platformu Karadeniz'e uğurlandı, gaz çıkarma hacmi katlanacak

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Zonguldak\'ta Osman Gazi platformu Karadeniz\'e uğurlandı, gaz çıkarma hacmi katlanacak
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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla Zonguldak Filyos'ta Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Karadeniz'e uğurlandı. Yetkililer, platformun Karadeniz'deki gaz çıkarma hacmini katlayacağını ve yerli doğal gazın hanelere ulaşımını hızlandıracağını belirtti.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma, yerli ve milli kaynaklarını ülke ekonomisine kazandırma ve enerji arz güvenliğini güçlendirme hedefleri, Zonguldak Filyos’ta düzenlenen tarihi bir programla yeniden gündeme taşındı. 

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, Türkiye’nin denizlerdeki üretim kapasitesine güç katacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, Mavi Vatan’daki görev yeri Karadeniz’e dualarla uğurlandı.

Denizlerdeki doğal gaz üretim kapasitesini üst seviyeye çıkarma hedefi açısından büyük stratejik önem taşıyan uğurlama merasiminin ardından Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) öncülüğünde bir araya gelen basın heyetini özel bir toplantıda ağırladı. 

Görüşmede Türkiye’nin enerji politikaları, orta ve uzun vadeli hedefleri ile geleceğe dönük kritik yatırımları etraflıca ele alındı.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel’in liderliğinde gerçekleşen bu özel buluşmada Bakan Bayraktar, basın heyetine yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin enerji vizyonunu tüm boyutlarıyla paylaştı. 

Toplantıda yerli gaz ve petrol üretiminden uluslararası enerji diplomasisine, elektrik tüketimindeki artıstan devlet desteklerine, yapay zekâ çağının getirdiği enerji yükünden kritik madenlere kadar oldukça geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulunuldu.

Filyos’taki programda konuşan yetkililer, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun Karadeniz’deki gaz çıkarma hacmini katlayacağını belirtti. İleri teknoloji ve güçlü mühendislik altyapısıyla hizmet verecek platform sayesinde, çıkarılan yerli doğal gazın doğrudan hanelere ulaştırılması süreci hız kazanacak. Sondaj gemileri, sismik araştırma gemileri ve yüzer üretim altyapısıyla oluşturulan Türk enerji filosu, denizlerdeki teknik bağımsızlığın en sağlam sütunu haline geldi.

Osman Gazi’nin Karadeniz’e uğurlanmasının ardından düzenlenen TİGAD özel oturumunda, Enerji Bakanlığı ile medya mensupları doğrudan temas kurdu. TİGAD öncülüğünde gerçekleşen zirvede Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefini doğrudan ilgilendiren başlıklarda merak edilen soruları yanıtladı. Yurt içi petrol aramaları, küresel iş birlikleri, net sıfır emisyon hedefleri ve yapay zekâ teknolojilerinin ortaya çıkardığı yeni elektrik ihtiyacı masaya yatırıldı.

Türkiye’nin 2040 vizyonu çerçevesinde artan elektrik ihtiyacına yönelik güçlü bir altyapı kurulmasının önemine dikkat çekildi. Sanayideki büyüme, kentleşme, elektrikli araçların yaygınlaşması ve dijital dönüşümün elektrik talebini artıracağına işaret edildi. Üretilen enerjinin kesintisiz ulaştırılması adına iletim ve dağıtım hatlarının modernizasyonu, enerji depolama sistemleri ve akıllı şebeke teknolojilerinin geliştirilmesi öncelikli adımlar arasında sıralandı.

Türkiye’nin uluslararası alandaki enerji faaliyetleri ve enerji diplomasisi de toplantının önemli gündem maddelerinden biri oldu. Irak, Libya, Somali ve Pakistan gibi ülkelerle yürütülen arama ve üretim iş birlikleri ile Türkiye’nin bölgesel bir enerji merkezi olma hedefi vurgulandı. Türk filosunun açık denizlerde kazandığı teknik tecrübenin küresel ortaklıklarda Türkiye’yi stratejik bir aktör konumuna getirdiği ifade edildi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği elektrik faturalarına yönelik devlet destekleri ve tüketim sınırları da görüşmede açıklığa kavuşturuldu. 2025 yılı için belirlenen 5 bin kilovatsaat ve 2026 yılı için geçerli olan 4 bin kilovatsaatlik sınırların detayları paylaşılırken, 2027 yılına ilişkin düzenlemelerin ilgili kurumlarca ilerleyen süreçte netleştirileceği belirtildi.

Dijital çağın ve yapay zekâ teknolojilerinin getirdiği devasa elektrik talebine de dikkat çekilen toplantıda, veri merkezlerinin kesintisiz enerji ihtiyacının karşılanması için altyapı yatırımlarının sürdüğü aktarıldı. Bunun yanı sıra elektrikli araçlar, batarya sistemleri ve yüksek teknoloji üretimi için hayati önem taşıyan kritik madenler ile nadir toprak elementlerinin yerli imkânlarla işlenerek katma değere dönüştürülmesinin milli bir hedef olduğu kaydedildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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