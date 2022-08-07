Çin'de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı - Son Dakika
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Çin'de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı

07.08.2022 14:58

- Çin'de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı Çin'in güneyindeki Hainan Adası'nda bulunan Sanya kentinde Covid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle kapanma tedbirleri uygulanacağının ilan edilmesinin ardından 80 bin turist kentte mahsur kaldı.

- Çin'de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı

PEKİN - Çin'in güneyindeki Hainan Adası'nda bulunan Sanya kentinde Covid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle kapanma tedbirleri uygulanacağının ilan edilmesinin ardından 80 bin turist kentte mahsur kaldı.

Çin'in en ünlü turistik noktalarından olan Hainan Adası'ndaki Sanya kentinde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle dün itibariyle kapanma uygulanacağının açıklanmasının ardından 80 bin turist kentte mahsur kaldı. Turistler, en az 1 hafta boyunca otelde kalarak her gün nükleik asit testi verecek. Yılın en yoğun sezonunu yaşayan Sanya'da otellerde mahsur kalanlar için konaklama ücretinin yüzde 50 oranında düşürülmesi kararı alındı. Hainan Adası'ndaki diğer kentlerde de salgın tedbirleri artırıldı.

Turistler otellere yerleştirildi

Dün sabah, Sanya Phoenix Uluslararası Havalimanı'ndan yapılacak 164 uçuş iptal edilmesinin ardından binlerce turist havaalanında mahsur kaldı. Yolculardan yaklaşık 3 bini bu sabah itibarıyla belirlenen 11 otele yerleştirildi.

Tüm seferler durduruldu

Kentteki tüm uçak ve tren seferleri iptal edilirken, toplu taşıma hizmetleri de tamamen durduruldu. Demir yoluyla kentten çıkışın önlenmesi için tren bileti satışları da iptal edildi. Kentte son 6 günde 800'ün üzerinde Covid-19 vakası tespit edildiğini belirten yetkililer, son dalgada Omicron'un alt mutasyonu BA5.1.3'e rastlandığını açıkladı.

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Çin'in tatil beldesi Sanya'da binlerce kişi, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle mahsur kaldı Çin'in tatil beldesi Sanya'da binlerce kişi, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle mahsur kaldı
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de 80 bin kişi Covid-19 nedeniyle kapanan kentte mahsur kaldı - Son Dakika
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