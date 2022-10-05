05 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

05 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

05.10.2022 06:42
05 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

05 Ekim 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

02:00 A. Demirspor - Galatasaray

03:45 Derbi Klip

04:00 Ankaragücü - M. Başakşehir

05:45 Derbi Klip

06:00 Kasimpaşa - Gaziantep Fk

07:45 Derbi Klip

08:00 Y. Kayserispor - Trabzonspor

09:45 Derbi Klip

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Bir Derbi Günü

13:00 Fenerbahçe - Beşiktaş

13:30 Beşiktaş - Fenerbahçe

14:00 Unutulmaz Derbiler

15:00 Lig Merkezi

17:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

18:00 beIN Süper Lig

20:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

22:00 beIN Süper Lig

YORUMLAR
500
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Video: Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi Öncesi Çin Halk Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 73. Yıldönümünü Kutladı Video: Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi Öncesi Çin Halk Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 73. Yıldönümünü Kutladı
Kaynak: InterSinema.com

Fenerbahçe, Beşiktaş, beIN, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 05 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
08:35 Rusya'dan kaçtığı söylenen ünlü spiker Şanlıurfa'da ortaya çıktı
08:21 Yakışıklı oyuncu Boran Kuzum meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşkını sosyal medyada ilan etti
08:16 Meteorolojiden 4 kent için uyarı geldi! Lodos, sağanak, toz taşınımı...
05:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 bölgedeki doğal sit alanları 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
04:22 Polisin ceza yazdığı sürücü ile imtihanı! Zor anlar yaşattı
00:46 Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti
00:39 Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor
00:28 İndirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi
00:04 Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı! 5 milyar lira kar yapmışlar
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 08:54:04. #1.12#
SON DAKİKA: 05 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement