07 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Süper Lig Goller
00:40 İngiltere Premier Lig Goller
00:50 TFF 1. Lig Goller
00:55 Efsanelerin İzinde
01:00 RB Leipzig - Paderborn
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 İngiltere Premier Lig Goller
02:40 Süper Lig Goller
02:50 TFF 1. Lig Goller
02:55 Takvim Yaprakları
03:00 Belçika - Brezilya
03:00 Türkiye - Andorra
04:40 Milli Takım Unutulmaz Goller
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Spor Kitaplığı
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 EURO 96 FUTBOL KARŞ.' İSKOÇYA –İNGİLTERE
05:00 Unutulmaz Maçlar
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:40 İngiltere Premier Lig Goller
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bayern Munih - Milan
07:00 Fransa - Belçika
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:00 Futbolun En Büyük Sahnesi
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 EURO 96 FUTBOL KARŞ.' İSKOÇYA –İNGİLTERE
11:45 La Liga Goller
11:45 Almanya Bundesliga Özetler
12:00 USTALARA SAYGI
12:55 Efsanelerin İzinde
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Bülteni
13:30 Süper Lig Özetler
14:00 Liverpool - Arsenal
15:45 Almanya'dan Futbol
15:45 Almanya Bundesliga Özetler
16:00 Brezilya - Almanya
16:25 RB Leipzig - Paderborn
17:40 İngiltere Premier Lig Goller
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:20 Almanya'dan Futbol
18:30 Galatasaray - Fenerbahçe
19:00 Avrupa'nın Anları
19:50 İNTER GOLLER
20:00 Spor Bülteni
20:30 Milli Takım Unutulmaz Goller
20:30 Süper Lig Özetler
20:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
21:00 Fransa - Belçika
21:00 Stadyum
22:40 Süper Lig Goller
22:50 TFF 1. Lig Goller
23:00 Türkiye - Andorra
23:00 Fransa - Hırvatistan