Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Süper Lig Haftanın Golleri
01:00 Spor Turu
02:00 Transfer
03:30 Gaziantep FK - Y. Malatyaspor
05:30 Sezonun Golleri
06:00 Süper Lig Kısa Özet
06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
07:00 Gamer
08:00 BB Erzurumspor - FTA Antalyaspor
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Süper Lig Maç Özetleri
12:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
13:00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor
14:45 UEFA EURO 2020
15:00 Leipzig - Liverpool
16:45 UEFA EURO 2020
17:00 Gamer
18:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Spor Turu
21:00 Transfer
22:30 Sezonun Golleri
23:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 08 Haziran 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika