1. Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı başladı - Son Dakika

1. Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı başladı

07.11.2020 20:05
1. Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı başladı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde telekonferans aracılığıyla "Kudüs Emanettir.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde telekonferans aracılığıyla "Kudüs Emanettir. Normalleşme İhanettir" sloganıyla düzenlenen 1. Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı, başladı.

Kudüs ve Filistin'e Destek İçin Uluslararası Koalisyon ile Türkiye-Alemi İslam İlişkileri Merkezi (TAİM) tarafından düzenlenen konferansa 75 ülkeden 5 binden fazla kişi katılıyor.

Konferansın açılışında konuşan Kudüs ve Filistin'e Destek İçin Uluslararası Koalisyon Başkanı Hemmam Said, "Filistin ne satılabilir ne hediye edilebilir ne de değiştirilebilir. (İsrail ile) Normalleşme ihanettir ve münafıklara ve Yahudilere velayet vermektir." dedi.

Konferansın hedefinin, asıl dava olan Kudüs ve Filistin davasını desteklemek için İslam ümmetinin sözünü tek platformda toplamak olduğunu kaydeden Said, bu çerçevede tüm İslam ümmeti mensuplarından tek saf olmalarını ve Mescid-i Aksa davasını desteklemelerini istedi.

"Konferansa 75 ülkeden 5 binden fazla kişi katılıyor"

Kudüs ve Filistin'e Destek İçin Uluslararası Koalisyon Genel Sekreteri Muhammed el-Adluni de konferansa 75 ülkeden Filistin davasını destekleyen 5 binden fazla şahsiyetin katıldığını ve konferansın Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak için 7 dilde yayınlanacağını söyledi.

Adluni, konferansın en önemli hedefinin, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması adını verdiği sözde barış planının Filistin sabiteleri ve haklarına yönelik olumsuz yansımalarını açıklamak ve özellikle İsrail'in ilhak planı başta olmak üzere Filistin davasının karşılaştığı sorunlara ışık tutmak olduğunu kaydetti.

Abluka altındaki Filistin halkına her türlü maddi destek sağlanmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Adluni, konferansın normalleşmeyi tüm biçimleriyle reddetmek için yayınlayacağı bildiriye bir milyon imza toplamak için bir girişim başlatılması çağrısında bulundu.

Katılımcılar arasında dikkat çeken isimler

İki gün sürecek olan konferansa Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Reysuni, Mescid-i Aksa Hatibi İkrime Sabri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Nelson Mandela'nın torunu Mandela Mandela gibi önemli şahsiyetler katılıyor.

Filistin, İsrail, İslam, Kudüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1. Beyt-ül Makdis Öncüleri Konferansı başladı - Son Dakika


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