"1 Bisiklet Masalı": 5 yaşındaki minik Masal ve ailesi bisikletle Türkiye turunda - Son Dakika

"1 Bisiklet Masalı": 5 yaşındaki minik Masal ve ailesi bisikletle Türkiye turunda

"1 Bisiklet Masalı": 5 yaşındaki minik Masal ve ailesi bisikletle Türkiye turunda İzmir'de yaşan aile, 5 yaşındaki kızları Masal'ı da yanlarına alarak, bisikletleri ile Türkiye turuna çıktı "1 Bisiklet Masalı" adı verilen yolculuk yaklaşık 7 ay sürecek İzmir'de yaşan 5 yaşındaki Masal, ailesi...

"1 Bisiklet Masalı": 5 yaşındaki minik Masal ve ailesi bisikletle Türkiye turunda

İzmir'de yaşan aile, 5 yaşındaki kızları Masal'ı da yanlarına alarak, bisikletleri ile Türkiye turuna çıktı

"1 Bisiklet Masalı" adı verilen yolculuk yaklaşık 7 ay sürecek

ORDU - İzmir'de yaşan 5 yaşındaki Masal, ailesi ile birlikte Türkiye'yi dolaşacağı bisiklet turuna çıktı. '1 Bisiklet Masalı' adı verilen turda 5 yaşındaki Masal bebek, hem yolda oyuncakları ile oynuyor hem de farklı bölgeleri görmenin mutluluğunu yaşıyor.

İzmir'de yaşayan ve ulaşım aracı olarak bisiklet kullanan Elmalı ailesi, 5 yaşındaki bebekleri Masal'ı da yanlarına alarak, bisikletle Türkiye turuna çıkmaya karar verdi. Baba Engin Elmalı, tur için çalıştığı işinden ayrılırken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olarak görev yapan eşi Senem Elmalı ise 6 aylık ücretsiz izin aldı. '1 Bisiklet Masalı' adını verdikleri turda ilk olarak Karadeniz Bölgesi'nden dolaşmaya karar veren aile, şu ana kadar yaklaşık 2 bin kilometre boyunca pedal çevirdi. Aile, kızları Masal ile birlikte 5 bin kilometreden daha fazla bir yolculuk planlıyor.

Babasının bisikletinin arka kısmına bağlanan aparat ile seyahat eden 5 yaşındaki Masal Elmalı yolda hem oyuncaklarıyla oynarken hem de Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarihi ve doğal güzellikleri görmenin heyecanını yaşıyor. Yolculuğun kendisi için keyifli geçtiğini kaydeden minik Masal, kimi zaman canı sıkılsa da çok fazla oyun parkı gördüğü için mutlu olduğunu belirtti. Minik Masal, babaanne ve dedesini de özlediğini ifade etti.

"Biz normal yaşantımızda da bisikleti kullanan insanlarız"

Ailesiyle birlikte Türkiye'yi turladıklarını bildiren baba Engin Elmalı, "4 Temmuz tarihinde İzmir'den yola çıktık, ailemle beraber Türkiye'yi turluyoruz. Biz normal yaşantımızda da bisikleti kullanan insanlarız, her yere bisiklet ile ulaşıyoruz. Yaz aylarında festivallere katılırken bunlar artık yeterli gelmemeye başladı. Evimizde de yabancı gezginleri ağırlıyorduk ve bu fikir ortaya çıktı. Ülkemizi dolaşmak istedik. Eşim 6 aylık ücretsiz izin aldı, ben de işimden istifa ettim ve şimdi gücümüz yettiğince hava koşulları müsaade ettiğince dolaşacağız" dedi.

"Kızımla birlikte gezmek de bizim için masal gibi bir tur oluyor"

Yaklaşık 2 aydır yollarda seyahat ettiklerini ifade eden baba Elmalı, "Niyetimiz biz öncelikle Karadeniz'i dolaşmak istedik. Eğer sınır açık olursa Batum'a da girmeyi planlıyoruz. Batum'dan çıkınca Kars, Ağrı Doğubeyazıt, Van Gölü etrafı ve Güneydoğu Anadolu illerini dolaşmak istiyoruz. Kızımla birlikte gezmek de bizim için masal gibi bir tur oluyor. Zaten turumuzun adına da 'Bir Bisiklet Masalı' diyerek kızımızın adını verdik. Çok keyifli ve kızım olmasaydı böyle bir turu belki yapmazdık, üçümüz yaptığımız için keyifli oluyor" diye konuştu.

"Masal var diye bizim için çok kapılar açılıyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olarak görev yapan ve bu tur için 6 aylık ücretsiz izin aldığını aktaran Senem Türkaydın Elmalı, "Karadeniz'in coğrafyası çok zorlu ve bizi yoruyor ama çok da heyecanlandırıyor. Manzaralar muhteşem, yediğimiz böğürtlenler de muhteşem. Masal ile yolculuk yapmak kimi zaman hayatımızı zorlaştırıyor, kimi zaman hayatımızı kolaylaştırıyor. Masal var diye bizim için çok kapılar açılıyor. Çocuklu bir aile olduğumuz için evinin bahçesinde konaklatanlar, misafir edenler çok oluyor. Bu turu bir erkek tek başına yapsa bunların çok azını yaşardı. Karı koca yapınca sempatiklik artıyor ama çocuk olunca çok farklı oluyor. Bir çocukla tur yapmanın en büyük yorgunluk ise onun ağırlığı değil, konakladığımı noktalarda onun enerjisinin yüksek olması. Türkiye'nin çevresini dolaşmak istiyoruz, 5 bin kilometreyi aşacak gibi görünüyor. Şu an bin 800 kilometreyi aştık. Yarısına dahi ulaşmadık" ifadelerini kullandı.

1 Bisiklet Masalı : 5 yaşındaki minik Masal ve ailesi bisikletle Türkiye turunda

Türkiye, Elmalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 12:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '1 Bisiklet Masalı': 5 yaşındaki minik Masal ve ailesi bisikletle Türkiye turunda - Son Dakika

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