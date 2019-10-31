"1. Eğitim ve Kültür Ödülleri" sahiplerini buldu

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) tarafından "Işığım olur musun?" temasıyla, "1. Eğitim ve Kültür Ödülleri" töreni düzenlendi.

Levent'deki İş Kuleleri'nde düzenlenen törende, eğitim, bilim ve kültür sanat dallarında aralarında Prof. Aziz Sancar, Prof. İlber Ortaylı ve Şenol Güneş gibi isimlerinde bulunduğu 21 kişiye ödül verildi.

Gecenin açılışında konuşan YEKÜV Vakfı Başkanı Işın Özdemir, "Her şey bir çocuk daha okusun diye. Bir öğrencimize burs verdiğimizde o öğrencinin gözlerindeki ışıltı bizlere yetiyor. Daha çok çocuğa ulaşmak için var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. Burada en büyük teşekkür elbette bize yıllardır desteklerini veren çabalarını esirgemeyen bağışçılarımıza. 27 yıldır büyük bir aile olarak her geçen gün daha da büyüyerek yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"1. Eğitim ve Kültür Ödülleri" töreni kapsamında "Yılın Bilim Adamı" ödülüne Prof. Aziz Sancar, "Yılın Kültür Elçisi" ödülüne Prof. İlber Ortaylı, "Yılın Kültür Mirası Muhafızı" ödülüne Saffet Emre Tonguç, "Yılın Eğitime Destek Veren Kurumu" ödülüne İş Bankası, "Yılın Eğitimde Fark Yaratan İşadamı" ödülüne Mehmet Ali Aydınlar, "Yılın Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Adamı" ödülüne Şenol Güneş, "Yılın Sporcusu" ödülüne Neslihan Demir, "Yılın Örnek iş İnsanı" ödülüne Şükrü Gürün, "Yılın Akademisyeni" ödülüne Prof. Ayseli Usluata, "Yılın Öğretmeni" ödülüne Nurten Akkuş, "Yılın Işık Saçan Öğrencisi" ödülüne Mert Delibalta, "Yılın Ülkemiz Adına Işık Olanlar" ödülüne İdil Biret, "Yılın Gençlere Işık Olan Yönetmeni" ödülüne Yılmaz Erdoğan, "Yılın Sosyal Sorumlulukta Öncü Sanatçısı" ödülüne Gülben Ergen, "Yılın Genç Dostu Sanatçı" ödülüne Ali Sunal, "Yılın Gönüllüsü" ödülüne Özlem Süer, "Yılın Sosyal Sorumlulukta Fark Yaratan Tiyatrocusu" ödülüne Nedim Saban, "Yılın Gönüllü Sanatçısı" ödülüne Gökhan Sezen, "Yılın Umut Yıldızı" ödülüne Beren Gökyıldız, "Yılın Sorumlu Medya" ödülüne Kızım Dizisi, "Tüm Zamanların En İyi Eğitim Filmi" ödülüne Hababam Sınıfı (Arzu Film) F. Eğilmez, Aydın Ilgaz ve Hababam Sınıfı eski oyuncuları Ahmet Arıman, Tuncay Akça ve Teoman Ayık layık görüldü.

Programa, YEKÜV yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, bağışçılar ve öğrenciler katıldı.

Ödül töreninin ardından bu yıl kırkıncı yılını kutlayan Yeni Türkü grubuna, özel olarak hazırlanan kırkıncı yıl plaketi verildi ve grup sahne aldı.