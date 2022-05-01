1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

Van'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen programla kutlandı.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde bir araya gelen siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, kutlamanın yapılacağı Musa Anter Parkı önünde toplandı.
Burada üst aramaları yapılan grup üyeleri, ellerinde dövizlerle sloganlar attı.
???????Konuşmaların yapıldığı program, mahalli sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halayların çekilmesiyle son buldu.
Kaynak: AA
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