1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

01.05.2022 14:35
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Van'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen programla kutlandı.

Van'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen programla kutlandı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde bir araya gelen siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, kutlamanın yapılacağı Musa Anter Parkı önünde toplandı.

Burada üst aramaları yapılan grup üyeleri, ellerinde dövizlerle sloganlar attı.

???????Konuşmaların yapıldığı program, mahalli sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halayların çekilmesiyle son buldu.

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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Sendika, 1 Mayıs, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika


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