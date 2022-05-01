1 Mayıs tedbirleri kapsamında kapatılan Taksim Meydanı tekrar açıldı - Son Dakika
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1 Mayıs tedbirleri kapsamında kapatılan Taksim Meydanı tekrar açıldı

01.05.2022 23:10

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs tedbirleri kapsamında yaya ve araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı tekrar açıldı.

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs tedbirleri kapsamında yaya ve araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı tekrar açıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Beyoğlu Taksim Meydanına çıkan yollar trafiğe kapatılmıştı. Polis ekipleri tarafından Taksim Meydanı çevresi yaya girişine karşı bariyerlerle kapatılırken trafik ekipleri tarafından da meydana çıkan yollar da araç trafiğine kapatılmıştı. Kutlamaların bitmesinin ardından Taksim Meydanı saat 22.00 sıralarında tekrar yaya ve araç trafiğe açıldı.

Taksim Meydanı'nı tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı

Kutlamaların İstanbul Valiliğince yasaklandığı Taksim Meydanı'nın etrafı polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatılmış, kutlama yapacak olan sendikalar da küçük gruplar halinde giriş yapmıştı. Kutlamaların bitmesinin ardından Taksim Meydanı saat 22.00 sıralarında yaya ve araç trafiğine tekrar açıldı. - İSTANBUL

1 Mayıs tedbirleri kapsamında kapatılan Taksim Meydanı tekrar açıldı
1 Mayıs tedbirleri kapsamında kapatılan Taksim Meydanı tekrar açıldı
1 Mayıs tedbirleri kapsamında kapatılan Taksim Meydanı tekrar açıldı
1 Mayıs tedbirleri kapsamında kapatılan Taksim Meydanı tekrar açıldı

YORUMLAR
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Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı Maltepe'deki 1 Mayıs kutlaması havadan görüntülendi Maltepe'deki 1 Mayıs kutlaması havadan görüntülendi

İstanbul, Tragger, 1 Mayıs, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 Mayıs tedbirleri kapsamında kapatılan Taksim Meydanı tekrar açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 Mayıs tedbirleri kapsamında kapatılan Taksim Meydanı tekrar açıldı - Son Dakika
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